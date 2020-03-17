Erektil disfonksiyon tanı ve tedavisi

Erektil disfonksiyon sebepleri arasında iki önemli başlık bulunmaktadır. Çeşitli organik ve psikolojik sebepler veya her ikisinin kombinasyonu olan durumlar erektil disfonksiyon yani sertleşme yetersizliğine sebep olabilir.
Organik sebepler arasında penisteki kan dolaşımı sistemini bozan metabolik sebepler en başta gelmektedir. Yani şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, hiperlipidemi gibi trigliserid yüksekliği, kalp hastalıkları, damar hastalıkları gibi vücudun kan dolaşımı bozukluklarına sebebiyet veren herhangi bir damarsal yapı bozukluğu erektil disfonksiyona sebebiyet verebilir. Aynı zamanda venöz kaçak denilen yani penis ile kan akımının sıkıştırıldığı venöz yapıların rahatlıkla sıkışamaması durumu da neden olabilir.
Bazı durumlarda bu organik sebepler olmadan, psikolojik nedenlerle de erektil disfonksiyon sorunu ile karşılaşılabilir. Psikolojik nedenlerle, ruhsal sıkıntılar, partnerle olan ilişki bozuklukları, kişilik bozuklukları ya da bazı psikiyatrik hastalıklarla ortaya çıkan cinsel işlev bozuklukları da meydana gelmektedir.
Erektil disfonksiyon tedavisinde her iki etkenin çok iyi bir şekilde ortaya konulup tedavi seçeneklerinin buna göre belirlenmesi gerekmektedir.
Durumu teşhis etmek ve nedenini belirlemek için kullanabilecek birkaç farklı test vardır. Testlerden önce hastanın tıbbi geçmişi gözden geçirilir ve detaylı bir fizik muayene yapılır. Ayrıca kişisel ve cinsel geçmiş hakkında hastayla görüşme yapılır. Bu soruların bazıları çok kişisel olabilir. Ancak, bu sorulara dürüstçe cevap verilmesi çok önemlidir. Fizik muayenenin ardından teşhis için tam kan sayımı (CBC), karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, lipid profili, tiroid fonksiyon testi, hormon testleri, idrar tahlili, ultrason gibi testler istenebilir.
Penil doppler, ereksiyon olamama, penis sertleşmesi sorunlarında nedenin araştırılmasında kullanılan bir tanı yöntemidir. Bu görüntüleme yönteminin amacı, penise giren ve çıkan kan akışının ölçümünü sağlamaktır. Penil doppler ultrasonografisi ile penisin iç yapısı, penis atar ve toplar damarları detaylı olarak görüntülenebilir.
Erektil disfonksiyon sorunu birçok şekilde tedavi edilebilir: Oral ilaçlar, penil enjeksiyonları, vakum cihazları, ilaç tedavisi ve cerrahi (penil implant).
Eğitim ve iletişim: Cinsiyet, cinsel davranışlar ve cinsel tepkiler hakkında eğitim, bir erkeğin cinsel işlev bozukluğu konusundaki endişelerinin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Partnerle dürüstçe ihtiyaçlar ve endişeler hakkında konuşmak, sağlıklı bir cinsel yaşamın önündeki birçok engelin üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.
İlaç tedavisi: İlaçlar, penise kan akışını artırarak erkeklerde cinsel fonksiyonu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bunun için doktorun reçetesine ve kullanım talimatına tam olarak uyum sağlanmalıdır.
Penil enjeksiyon tedavisi (intrakavernosal enjeksiyon tedavisi): Ereksiyon oluşturmak için erkeklere doğrudan penisin ereksiyon odalarına nasıl ilaç enjekte edileceği öğretilir. Enjeksiyon terapisi, kan damarı, sinir ve psikolojik durumların neden olduğu çok çeşitli ereksiyon sorunlarının tedavisinde etkilidir.
Şok dalga tedavisi (ESWT): Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisinin en önemli avantajı ağrısız, lokal olarak ve sorunun ana nedenini çözen bir tedavi imkanı sunmasıdır. Hiçbir yan etkisi yoktur. Uygulama için yaş sınırı yoktur. Uygulama öncesi ve sonrasında herhangi bir özel hazırlık gerektirmez. Uygulaması basit ve hastaya herhangi bir rahatsızlık, ağrı vermez.
Penis protezi cerrahisi: Penil protezler ayaktan cerrahi ile penise implante edilir. Bir erkeğin vücudunun bir parçası olduklarında, istediği zaman ereksiyon olmasını sağlar. Protez kullanımı, penis hissi, orgazm ve boşalmayı sağlar. Penis protezi, penisin cildindeki hissi veya bir erkeğin orgazm veya boşalma becerisini değiştirmez. Cerrahi prosedür, genellikle iyi gizlenmiş bir veya iki küçük insizyon ile gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası komplikasyon riski düşüktür. Hasta memnuniyeti oldukça yüksek bir operasyondur.
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