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Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 22:17 | Son Güncelleme

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Orhan OĞUZ / İSTANBUL,(DHA) - BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Trabzon'da PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle 2 yıl önce şehit olan Eren Bülbül'ün (15) adı geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2'ye verilmişti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da bugün Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şehit Eren Bülbül’ün isminin verildiği SİHA'nın fotoğraflarını paylaşarak, TB2 SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Aziz şehidimiz Eren’in adını taşıyan Bayraktar TB2 SİHA, bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Eren’in adı artık semalarımızda hür ve özgür. #iyikivarsınEren" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLI

Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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