CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin eski milletvekili Eren Erdem'in 467 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "İstinaf mahkemesini de Anayasa Mahkemesini de ivedi olarak göreve davet ediyoruz. Artık Eren Erdem için özgürlük istiyoruz." dedi. Erkek, Meclis'te beraberindeki CHP milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, Eren Erdem'in 29 Haziran 2018'de ağır ve haksız bir tutuklamayla karşılaştığını savundu. Suçsuz bir insanın 467 gündür Silivri Cezaevi'nde olduğunu öne süren Erkek, "Ne için? İntikam, siyasi bir dava için. Hak, hukuk, adalet için değil. Ama Eren Erdem'in vicdanı rahat, Eren Erdem huzurlu. O çünkü suçsuz." diye konuştu. Eren Erdem'in, "gerçekleri kamuoyuyla paylaştığı, milletvekilliğinden önce gazetecilik mesleğini icra ettiği için tutuklandığını" ifade eden Erkek, şöyle devam etti: "Bu rejim, saray rejimi, tek adam rejimi gerçeklerden çok korkuyor ama ne yaparlarsa yapsınlar gerçeklerin üzerini örtmeleri mümkün değil. Eren Erdem'in tam 5 yıl telefonlarını dinlediler ama hiçbir şey bulamadılar. 5 yıllık HTS kayıtlarını incelediler. Baktılar ki Eren Erdem, bırakın bir FETÖ'cüyle telefonda görüşmeyi, bir caddede, sokakta bile bir araya gelmemiş. HTS kayıtlarında da hiçbir şey bulamadılar. Ondan sonra SMS kayıtlarını incelediler, dijital incelemeler yaptılar. Yine hiçbir şey bulamadılar. MASAK raporları da temiz geldi. Dosyada bir tek delil yok. Ne yaptılar? Tüm kumpas davalarında yaptıkları gibi gizli tanık buldular. Gizli tanık, Eren Erdem'in aleyhinde ifade vermesi için yönlendirildi, menfaatler sağlandı ve gizli tanık ifadesiyle dosya halledilmeye çalışıldı ama işler bekledikleri gibi gitmedi."

- "Bu kumpas davaları er geç çöker" Gizli tanığın duruşmada, "Bana baskı yaptılar, pişmanım, iftira attım." dediğini söyleyen Erkek, bunun üzerine Erdem'in bir sonraki duruşmada tahliye edildiğini, cezaevinden çıkamadan savcının itirazıyla başka bir mahkemenin dakikalar içinde tahliye kararını kaldırdığını ifade etti. Eren Erdem'in 467 gündür cezaevinde olduğunu anlatan Erkek, "İşte biz onun için mahkemeler yürütmenin tahakkümü altında diyoruz. Onun için hakimler ve savcılar bağımsız ve tarafsız değil diyoruz ama şunu da biliyoruz; bu siyasi davalar, bu kumpas davaları er geç bir gün gelir, çöker." diye konuştu. Muharrem Erkek, davada görülmemiş gariplikler yaşandığını, gizli tanığın aynı zamanda sanık olduğunu ve ceza aldığını belirterek, "Başka bir gariplik daha yaşandı. Bu dosyada bir sanığın dosyası tefrik edildi. O da bu davada sanıktı. Ona 6 yıl ceza verdiler ama tahliye ettiler. Eren Erdem 4 yıl 2 ay ceza aldı ve halen cezaevinde." dedi. - "Türkiye adalete çok susadı" Adalete güvenin yerlerde süründüğünü ileri süren Erkek, şöyle konuştu:

"Niçin paketlerle yapısal reformlar değil de makyaj düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor? Çünkü adalete güven kalmadı. Vatandaş, Türkiye'de adalet olduğuna, kanun önünde eşitlik olduğuna inanmıyor. Kumpas davalarıyla, siyasi davalarla, intikamla adalet tecelli ettirilmez. Siz bu ülkenin hiçbir sorununu bu zihniyetle çözemezsiniz. Eren Erdem adalete çok susadı. Adalete susamış bir insanın susuzluğunu dünyanın tüm nehirleri bir araya gelse gideremez. Türkiye de adalete çok susadı. İşte bugün adalet olmadığı için aş, iş, emek de yok, ekonomik kalkınma da yok. Bugün adalet olmadığı için işsizlik, yoksulluk büyüyor. Eren Erdem'in dosyası istinafta temyiz incelemesinde. Belki de daha dosyanın kapağını açmadılar. Açtıklarında görecekler ki hakkında somut hiçbir delil olmadığı halde bir insan cezaevinde. Yine Eren Erdem'in bireysel başvurusu hak ihlallerinin tespiti, özgürlük için Anayasa Mahkemesinde bekliyor. Niçin bekliyor? İstinaf mahkemesini de Anayasa Mahkemesini de ivedi olarak göreve davet ediyoruz. Eren Erdem için değil, hak, hukuk, adalet için. Tüm adaletsizlikleri, adaletle ortadan kaldırmaya kararlıyız. CHP olarak tüm mücadelemiz de bunun için ama artık Eren Erdem için özgürlük istiyoruz. Çünkü 6 yaşındaki oğlu Ali Eren de onu, babasını çok özledi."

- "Makyajla bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyorlar" Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Erkek, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin bugün Genel Kurulda görüşüleceği hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Muhalefet şerhimizi yazdık, herkesin mutlaka okuması Türkiye için, adalet için çok önemli. Bunun bir reform olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu bir makyaj. Adalete olan güven o kadar sarsıldı ki böyle makyajla, boyamayla bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyorlar. Sunulan paketlerde maalesef reform yok." dedi. Erkek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik mesajlarıyla ilgili soruya, "Biz CHP olarak gerekli cevabı verdik. Türkiye'nin siyasi ve iktisadi bağımsızlığı AKP iktidarı döneminde ciddi zedelendi. 'Borç alan, emir alır.' diyordu Erdoğan. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Borçlanma Genel Müdürlüğünün kurulduğunu görüyoruz. O kadar borç aldılar ki o kadar yüksek faizler ödüyorlar ki dünyadaki faiz lobilerine teslim olmuşlar ki maalesef herhalde tavır da koyamıyorlar ama bir gerçek var; güçlü bir ekonominiz yoksa güçlü bir dış politikanız da olamaz." karşılığını verdi.