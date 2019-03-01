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EREN ERDEM'E "ÖRGÜTE YARDIM" SUÇUNDAN 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA Eski CHP Milletvekili Eren Erdem "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.  FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanıklı davada karar çıktı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Eren Erdem'i "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdem'in tutukluluğunun devamına da karar verildi.
Öte yandan davanın tutuksuz sanıklarından kapanan Karşı Gazetesi'nin eski sahibi Turan Ababey ise "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi. Bu karar üzerine Ababey, tutuklama işlemi yapılması için duruşma salonunda polisler tarafından gözaltına alındı. Davada, gazete çalışanı Emre Erciş'e aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. 2 sanığa beraat verilirken 6 sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

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