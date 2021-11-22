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  4. ’Eren Kış-7 Operasyonları’nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

’Eren Kış-7 Operasyonları’nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

22.11.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-7 Operasyonları’nda öldürülen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

’Eren Kış-7 Operasyonları’nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları’nda 3 bölücü örgüt mensubunun daha etkisiz hale getirilmesi ile toplamda 6 teröristin etkisiz hele getirildiğini açıkladı.

"3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında Bitlis merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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TOPLAM SAYI 6'YA YÜKSELDİ

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir. Teröristler ile birlikte 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” (İHA)

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pkk İçişleri Bakanlığı
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