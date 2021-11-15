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Oğlunu PKK’dan kurtardı, şimdi askere gönderiyor

15.11.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden Ayşegül Biçer, kanser hastası olmasına rağmen verdiği mücadele ile 3 ay önce PKK’nın elinden kurtardığı oğlunu askere göndermek için kına etkinliği düzenledi. Dağdaki örgüt mensuplarına da çağrıda bulunan anne Biçer, “Bugün oğlumu asker ediyorum ve asker kınasını yakıp askere göndereceğim. Gelin sizler de teslim olun, anne ve babanızın kucağına geri dönün” dedi.

Oğlunu PKK’dan kurtardı, şimdi askere gönderiyor

Diyarbakır’da Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğulları M.B. için 3 Eylül 2019’da HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı.

Biçer çiftinin eylemi sürdüğü sırada oğulları terör örgütü PKK’nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 ay önce terör örgütü PKK’dan kaçarak ailesine kavuşan M.B., vatani görevini yapmak için başvuruda bulundu. M.B. askere gitmeden önce ailesi asker kınası düzenleyerek eline kına yaktı. Elazığ Caddesi üzerindeki Öğretmenevi’nin kafesinde düzenlenen etkinlikte çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan aileler de çifti yalnız bırakmadı. Kına öncesi gazetecilere konuşan anne Ayşegül Biçer, oğlunu askere gönderdiği için çok gururlu olduğunu söyledi.

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"ÖLÜNECEK İSE KENDİ VATANI İLE KENDİ TOPRAĞI İÇİN ÖLÜNECEK"

Eyleme katıldığı ilk günde oğlunu askere göndereceğini aktardığını belirten anne Biçer, “Oğlum M.B. için 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine katıldım. Evladımı PKK’dan ve siyasi kolu olan HDP’den söke söke alacağımı söylemiştim. Rabbim bana nasip etti, evladımı PKK’dan ve siyasi kolu olan HDP’den söke söke aldım. Bugün çok gurur verici bir günümüz. Oğluma asker kınası yakıp, Türk askeri yapacağım. Kendi toprağı, kendi vatanı ve kendi bayrağı için savaşacaksa savaşacak. Ölünecek ise kendi vatanı ile kendi toprağı için ölünecek. Eyleme katıldığım gün söylemiştim evladımı aldığım andan itibaren askere göndereceğimi ve Rabbime şükürler olsun bugün ahdımı yerine getiriyorum. Çok gurur verici ve Rabbim her anne ile babaya nasip etsin inşallah” dedi.

“Gelin sizler de teslim olun, anne ve babanızın kucağına geri dönün”
Şu anda dağda olan örgüt mensuplarına ve ailelerine de çağrıda bulunan anne Biçer, “Buradan bütün çocuklara da seslenmek istiyorum. Bakın ben evladımı PKK’dan aldım ve hiçbir ceza almadan evime götürdüm. Bugün asker ediyorum ve asker kınasını yakıp askere göndereceğim. Gelin sizler de teslim olun, anne ve babanızın kucağına geri dönün. Eğer mücadele edecekseniz kendi vatanınız ve toprağınız için mücadele edin. Yıllardır PKK zulmüne uğruyoruz. Bizim üstümüze oynuyorlar, gözlerinizi açın. Buradan tüm anne ve babalara da sesleniyorum. Gelin bizlere destek vererek, hepimiz beraber evlatlarınızı dağdan indirelim. Böyle gurur verici günleri hep beraber yaşayalım” diye konuştu.

"ALLAH İZİN VERİRSE KINAMI YAKIP ASKERE GİDECEK"

Askere gideceği için çok mutlu olduğunu ifade eden M.B. ise, “4 yıla yakın bir süre zorla terör örgütüne hizmet ettirildik. Geldim, kaçtım teslim oldum. Devletime, vatanıma ve milletime silah dahi kullanmadığım için devletimden Allah razı olsun serbest bırakıldım. Her türlü imkan bize sağlandı ve şimdi de Allah izin verirse kınamı yakıp askere gideceğim. Nasıl ki Çanakkale’de dedelerimiz Kürdü’yle, Türkü’yle, Lazı’yla, Çerkezi’yle yan yana savaştı bu düşmanlara karşı ben de şimdi askere gidip Kürdü’yle, Türkü’yle, Lazı’yla, Çerkezi’yle ve kardeşlerimizle yan yana gelip bu teröre, düşmana karşı bir dur deyip savaşacağız. Çok mutluyum, böyle bir fırsat kimsenin eline geçmez” şeklinde konuştu.

"GELİN TESLİM OLUN"

Dağda olan terör örgütü mensuplarına da teslim olmaları için çağrıda bulunan M.B., “Gelip teslim olsunlar. Devletine, vatanına ve milletine silah sıkmamışalarsa serbest bırakılıyorlar. Gelip askere gitsinler. Orada ölmektense vatanına, milletine ve devletine hizmet ederek şehit olsunlar daha iyidir” dedi.

Ağabeyinin eline kına süren Hatice Biçer de, "Kınayı o parmağa sürme sebebim o parmaklarıyla silahı tutacak olmasıdır. Artık devletimize hizmet edecek. Hayırlısıyla askere de yollayacağız. Devletimize, milletimize ve bayrağımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Diyarbakır HDP Halkların Demokratik Partisi
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