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"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

"Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam ediliyor.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanıklar Ercan Fırat ile Nihat Topal, taraf avukatları ile bazı müştekiler katıldı.

Duruşmaya, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasına bakan heyetin üyesi eski hakim Fatih Mehmet Uslu'nun savunmasıyla devam edildi.

Ergenekon davasında yasalara aykırı bir işlem yapmadığını, davada usulsüzlük bulunmadığını iddia eden Uslu, kendisine isnat edilen suçların "hakimin takdir yetkisi" ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ergenekon davasının sanıklarından Dursun Çiçek hakkında "gerekçe göstermeden tutukluluğun devamı" kararı verdiğine yönelik isnadı da reddeden Uslu, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı başlıklı belgenin altında Çiçek'in imzası tespit edildi. Bu da kuvvetli suç şüphesidir. Delilleri karartma ihtimaline yönelik tutukluluğunun devamı yönünde karar verdik. Bunu da sanığa bildirdik." diye konuştu.

Yargılandığı konuların vermiş olduğu kararlarla ilgili olduğunu söyleyen Uslu, yargılamanın hakimlik teminatına aykırı olduğunu öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ergenekon FETÖ Yargıtay 8. Ceza Dairesi

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