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Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

MHP Merkez Disiplin Kurulu tarafından Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında "parti üyeliğinden kesin çıkarma" cezası verildi

MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihracına karar verdi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, parti tüzüğünün ilgili maddesi çerçevesinde, tedbirli olarak "kesin çıkarma cezası" istemiyle MDK'ye sevk edilen Usta hakkında düzenlenen disiplin soruşturma dosyasının disiplin kurulu tarafından müzakere edildiği bildirildi.

Açıklamada, müzakere sonucunda yapılan gizli oylamayla MHP Ankara Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Usta'nın parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi.

Samsun Milletvekili Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" dolayısıyla parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK'ye sevk edilmişti.

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Erhan usta ihraç

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