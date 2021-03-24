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Erkan Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Kandemir'in görevi nedir?

24.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti 7’nci Olağan Kongresinde MYK’da yer alan isimlerden biri olan Erkan Kandemir’in kim olduğu merak ediliyor. 2009 yılında Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenen Erkan Kandemir’in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte, Erkan Kandemir’in hayatı…

Erkan Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Kandemir'in görevi nedir?

Erkan Kandemir kimdir? Sorusu gündemde en çok aranan başlıklardan biri oldu. AK Parti MYK’da yer alan Erkan Kandemir’in yaşı ve aslen nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AK Parti’nin İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan yardımcılığı yapan Erkan Kandemir’in hayatı merak ediliyor. İşte, ayrıntılar…

ERKAN KANDEMİR KİMDİR?

2 Eylül 1981 yılında dünyaya gelen Erkan Kandemir aslen Rizeli’dir. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra İngiltere’de Kingston Üniversitesi Uluslarası İlişkiler ve Siyaset bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Kandemir, daha sonra King’s College London Ortadoğu Araştırmaları bölümünde ikinci yüksek lisansını yapmış ve Cambridge Üniversitesi Uluslarası İlişkiler programına katılmıştır.

Üniversite yıllarında Fakülte Dernek Başkanlığı yapan Erkan Kandemir, erken yaşından itibaren çeşitli vakıf ve derneklerde görevler almıştır. Aktif siyasi hayatına AK Parti'nin kuruluşuyla başlayan Kandemir, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nda 2002 yılından itibaren İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 2009 yılında, Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi. 3 senelik görev süresi sonrasında eğitimi için yurt dışına çıktı.

2014 yılında Başbakan Danışmanlığı görevine getirilen Kandemir, aynı yıl Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı. Erkan Kandemir, 7 Haziran 2015 tarihinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise ikinci kez, 2018 yılında tekrar AK Parti İstanbul milletvekili seçildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeligi yapan Kandemir, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevinde bulunmustur. Türkiye-İtalya Parlamentolarası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Kandemir, AK Partinin 2018 yılında yapılan kongresinde Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Erkan Kandemir ayrıca, evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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