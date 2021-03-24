Erkan Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Kandemir'in görevi nedir?

Erkan Kandemir kimdir? Sorusu gündemde en çok aranan başlıklardan biri oldu. AK Parti MYK’da yer alan Erkan Kandemir’in yaşı ve aslen nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AK Parti’nin İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan yardımcılığı yapan Erkan Kandemir’in hayatı merak ediliyor. İşte, ayrıntılar…

ERKAN KANDEMİR KİMDİR?

2 Eylül 1981 yılında dünyaya gelen Erkan Kandemir aslen Rizeli’dir. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra İngiltere’de Kingston Üniversitesi Uluslarası İlişkiler ve Siyaset bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Kandemir, daha sonra King’s College London Ortadoğu Araştırmaları bölümünde ikinci yüksek lisansını yapmış ve Cambridge Üniversitesi Uluslarası İlişkiler programına katılmıştır.

Üniversite yıllarında Fakülte Dernek Başkanlığı yapan Erkan Kandemir, erken yaşından itibaren çeşitli vakıf ve derneklerde görevler almıştır. Aktif siyasi hayatına AK Parti'nin kuruluşuyla başlayan Kandemir, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nda 2002 yılından itibaren İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 2009 yılında, Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi. 3 senelik görev süresi sonrasında eğitimi için yurt dışına çıktı.