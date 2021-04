Erkan Oğur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Erkan Oğur biyografisi...

Müzik hayatına 1980 senesinde çeşitli sanatçılara eşlik ederek başlamış ve 1984 yılında MFÖ grubunun 'Ele Güne Karşı Yapayalnız' albümünde yer alan 'Güllerin İçinden' şarkısına perdesiz gitarıyla katkı sağlamıştır.

İlk albümü 'Fretless'i 1994 yılında Almanya'da çıkarmıştır. Bu albüme birkaç ilaveyle 1996 yılında Türkiye'de 'Bir Ömürlük Misafir' adlı albümünü yayınlamış ve aynı yıl Eşkıya filminin müziklerini yapmıştır. Bu albümünden sonra 'Gülün Kokusu Vardı' (1998), 'Hiç' (1999), 'Anadolu Beşik' (2000) ve en son albümü olan Fuad'ı (2001) müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

ERKAN OĞUR ALBÜMLERİ

2020 - Kimse Kalmadı (Turgut Alp Bekoğlu ve Can Çankaya ile birlikte)

2017 - Bilinmeyenle Karşılaşmak (İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte)

2012 - Açlığa Doymak (Film Müziği)

2014 - Dokunmak (Derya Türkan, İlkin Deniz ile birlikte)

1982 - İstanbul'da Bir Amerikalı (Robert Johnson ve İlkin Deniz ile birlikte)

1982 - Müzikte Anadolu Mistisizmi (Aziz Şenol Filiz ile birlikte)

1983 - Perdesiz Gitarda Arayışlar

2000 - Anadolu Beşik (İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte)

2001 - Fuad (Djivan Gasparyan ile birlikte)

2004 - Yazı Tura (Film Müziği)

2006 - Telvin (İlkin Deniz, Turgut Alp Bekoğlu ile birlikte)

2007 - The Istanbul Connection

2008 - Lonely Land (Lizeta Kalimeri ile birlikte)

2009 - Mommo (Kız Kardeşim) (Film Müziği)

2010 - Kadim (Belgesel Müziği)

1989 - Sis (Film Müziği)

1991 - The Other Side Of Turkey

1994 - Fretless

1996 - Bir Ömürlük Misafir

1997 - Eşkıya (Film Müziği)

1999 - Propaganda (Film Müziği)

1998 - Gülün Kokusu Vardı (İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte)

1999 - Hiç (Okan Murat Öztürk ile birlikte)

2012 - Dönmez Yol

2012 - Telvin (Turne Belgeseli)