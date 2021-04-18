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Erkan Oğur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Erkan Oğur biyografisi...

18.04.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik hayatına 1980 senesinde çeşitli sanatçılara eşlik ederek başlayan ve çok sayıda albüme imza atan Erkan Oğur'un hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki müziğe 5 yaşından itibaren keman, bağlama ve cümbüş çalarak başlayan Erkan Oğur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Erkan Oğur biyografisi...

Erkan Oğur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Erkan Oğur biyografisi...

1980 yılında çeşitli sanatçılara eşlik ederek müzik hayatına başlayan ve çok sayıda albüme imza atan Erkan Oğur'un biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki müziğe 5 yaşından itibaren keman, bağlama ve cümbüş çalarak başlayan Erkan Oğur kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ERKAN OĞUR KİMDİR?

67 yaşında olan ve 17 Nisan 1954 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Erkan Oğur, aslen Elazığlıdır. Müziğe 5 yaşından itibaren keman, bağlama ve cümbüş çalarak başlayan Oğur, liseyi Ankara'da tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünde başladığı üniversite hayatına Münih Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nde devam etmiştir. Müzisyen olmaya karar verdikten sonra eğitim görmek için Türkiye'ye dönmüş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi bölümünden mezun olmuştur.

Erkan Oğur, Doğu Anadolu'nun folk müziği ve Aşık Veysel gibi ozanların şarkılarıyla büyümüştür. 1960'larda Jimi Hendrix'i dinlemiş ve bu yeni bir müzikal deneyimin başlangıcı olmuştur. Perdesiz elektrikli gitarın pasajları üzerinde kayma ve çeyrek tonların çalınmasına olanak tanımıştır. Çalışmalarında ağırlıklı olarak kopuz ya da dede bağlama, ud, e-bow, perdesiz gitar, klasik gitar, elektro gitarı ve sesini kullanan Erkan Oğur, bunlar dışında birçok enstrümanı da albümlerinde başarılı bir şekilde çalmıştır.

Müzik hayatına 1980 senesinde çeşitli sanatçılara eşlik ederek başlamış ve 1984 yılında MFÖ grubunun 'Ele Güne Karşı Yapayalnız' albümünde yer alan 'Güllerin İçinden' şarkısına perdesiz gitarıyla katkı sağlamıştır.

İlk albümü 'Fretless'i 1994 yılında Almanya'da çıkarmıştır. Bu albüme birkaç ilaveyle 1996 yılında Türkiye'de 'Bir Ömürlük Misafir' adlı albümünü yayınlamış ve aynı yıl Eşkıya filminin müziklerini yapmıştır. Bu albümünden sonra 'Gülün Kokusu Vardı' (1998), 'Hiç' (1999), 'Anadolu Beşik' (2000) ve en son albümü olan Fuad'ı (2001) müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

ERKAN OĞUR ALBÜMLERİ

2020 - Kimse Kalmadı (Turgut Alp Bekoğlu ve Can Çankaya ile birlikte)
2017 - Bilinmeyenle Karşılaşmak (İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte)
2012 - Açlığa Doymak (Film Müziği)
2014 - Dokunmak (Derya Türkan, İlkin Deniz ile birlikte)
1982 - İstanbul'da Bir Amerikalı (Robert Johnson ve İlkin Deniz ile birlikte)
1982 - Müzikte Anadolu Mistisizmi (Aziz Şenol Filiz ile birlikte)
1983 - Perdesiz Gitarda Arayışlar
2000 - Anadolu Beşik (İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte)
2001 - Fuad (Djivan Gasparyan ile birlikte)
2004 - Yazı Tura (Film Müziği)
2006 - Telvin (İlkin Deniz, Turgut Alp Bekoğlu ile birlikte)
2007 - The Istanbul Connection
2008 - Lonely Land (Lizeta Kalimeri ile birlikte)
2009 - Mommo (Kız Kardeşim) (Film Müziği)
2010 - Kadim (Belgesel Müziği)
1989 - Sis (Film Müziği)
1991 - The Other Side Of Turkey
1994 - Fretless
1996 - Bir Ömürlük Misafir
1997 - Eşkıya (Film Müziği)
1999 - Propaganda (Film Müziği)
1998 - Gülün Kokusu Vardı (İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte)
1999 - Hiç (Okan Murat Öztürk ile birlikte)
2012 - Dönmez Yol
2012 - Telvin (Turne Belgeseli)

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