Erkan Oğur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Erkan Oğur biyografisi...

1980 yılında çeşitli sanatçılara eşlik ederek müzik hayatına başlayan ve çok sayıda albüme imza atan Erkan Oğur'un biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki müziğe 5 yaşından itibaren keman, bağlama ve cümbüş çalarak başlayan Erkan Oğur kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ERKAN OĞUR KİMDİR?

67 yaşında olan ve 17 Nisan 1954 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Erkan Oğur, aslen Elazığlıdır. Müziğe 5 yaşından itibaren keman, bağlama ve cümbüş çalarak başlayan Oğur, liseyi Ankara'da tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünde başladığı üniversite hayatına Münih Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nde devam etmiştir. Müzisyen olmaya karar verdikten sonra eğitim görmek için Türkiye'ye dönmüş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi bölümünden mezun olmuştur.

Erkan Oğur, Doğu Anadolu'nun folk müziği ve Aşık Veysel gibi ozanların şarkılarıyla büyümüştür. 1960'larda Jimi Hendrix'i dinlemiş ve bu yeni bir müzikal deneyimin başlangıcı olmuştur. Perdesiz elektrikli gitarın pasajları üzerinde kayma ve çeyrek tonların çalınmasına olanak tanımıştır. Çalışmalarında ağırlıklı olarak kopuz ya da dede bağlama, ud, e-bow, perdesiz gitar, klasik gitar, elektro gitarı ve sesini kullanan Erkan Oğur, bunlar dışında birçok enstrümanı da albümlerinde başarılı bir şekilde çalmıştır.