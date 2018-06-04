Erkeğe bağlı kısırlığın çaresi: Mikroenjeksiyon!

İlk olarak 1992 yılında uygulanan yöntem bugün oldukça popülerdir ve birçok çift için yüz güldürücü sonuçlar sunmaktadır. Mikroenjeksiyon yöntemi ortaya çıkmadan önce uygulanan tedavilerde döllenme işlemlerinde spermler ve yumurtalar bir araya getirilerek döllenmenin gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak mikroenjeksiyon yöntemi ile döllenmenin laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
Bu yöntemde ilk olarak yumurta etrafında yer alan kumulus hücreleri temizlenmektedir. Daha sonra sperm yumurtaya iğne aracılığıyla enjekte edilir. Mikroenjeksiyon yöntemi yumurta toplama işleminden sonra 2-4 saat arasında gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ile sonuç alınabilen yumurta oranı %90’lara çıkabilmektedir.
Kimlere Uygulanır?
Mikroenjeksiyon yöntemi sperm sayısı az olan, sperm hareketliliği düşük olan ve sperm şekilleri bozuk olan hastalara uygulanmaktadır. Bu yöntem ile yapılan uygulamalarda döllenme oranı ile sperm oranı arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Bu yüzden tek bir sperm hücresi ile bile döllenme şansı %70’tir. Mikroenjeksiyon yöntemi sayesinde birkaç sperm hücresi ile gebelik elde etmek mümkün olmuştur.
Sperm hücrelerinin hareketsizliğinden dolayı hücreler yumurta zarını aşamamaktadır ve bu da kısırlığa neden olmaktadır. Ancak mikroenjeksiyon ile sperm hücresi direkt olarak yumurtanın içerisine bırakıldığı için bu durum aşılabilmektedir. Sperm şekilleri bozuk olan hastalarda ise klasik tüp bebek uygulamalarında döllenme görülmemektedir.
Mikroenjeksiyon ile Başarı Şansı
Mikroenjeksiyon yöntemi ile sperm, mikroskop altında yumurta hücresi içerisine yerleştirilmektedir ancak bu her uygulamada döllenmenin gerçekleşeceği anlamına gelmemektedir. Bu yöntemde de sperm ve yumurtanın kalitesi önemlidir. Mikroenjeksiyon yönteminde döllenme ve hamilelik şansı klasik tüp bebek yöntemine göre daha fazladır.
Ancak annenin yaşı da bu yöntemde etkilidir. Yaş ve sağlık durumuna göre mikroenjeksiyon ile döllenme elde etme şansı %50 ile %80 arasında değişmektedir ancak bu döllenmelerin hepsinin hamilelikle sonuçlanacağının bir garantisi bulunmamaktadır. Mikroenjeksiyonda sperm seçme yöntemlerinden IMSI ve mikroçip uygulanmaktadır.
Op. Dr. Seval Taşdemir
** Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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