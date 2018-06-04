Erkeğe bağlı kısırlığın çaresi: Mikroenjeksiyon!

İlk olarak 1992 yılında uygulanan yöntem bugün oldukça popülerdir ve birçok çift için yüz güldürücü sonuçlar sunmaktadır. Mikroenjeksiyon yöntemi ortaya çıkmadan önce uygulanan tedavilerde döllenme işlemlerinde spermler ve yumurtalar bir araya getirilerek döllenmenin gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak mikroenjeksiyon yöntemi ile döllenmenin laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Bu yöntemde ilk olarak yumurta etrafında yer alan kumulus hücreleri temizlenmektedir. Daha sonra sperm yumurtaya iğne aracılığıyla enjekte edilir. Mikroenjeksiyon yöntemi yumurta toplama işleminden sonra 2-4 saat arasında gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ile sonuç alınabilen yumurta oranı %90’lara çıkabilmektedir.

Kimlere Uygulanır?

Mikroenjeksiyon yöntemi sperm sayısı az olan, sperm hareketliliği düşük olan ve sperm şekilleri bozuk olan hastalara uygulanmaktadır. Bu yöntem ile yapılan uygulamalarda döllenme oranı ile sperm oranı arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Bu yüzden tek bir sperm hücresi ile bile döllenme şansı %70’tir. Mikroenjeksiyon yöntemi sayesinde birkaç sperm hücresi ile gebelik elde etmek mümkün olmuştur.