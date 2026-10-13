Kilo vermek için aç kalmanıza gerek yok! Uzman isim o 3 yöntemi açıkladı

Tüketilen tatlılar, hamur işleri ve çeşitli atıştırmalıklar, sonrasında kilo verme telaşını beraberinde getirebilir.

Özellikle kısa sürede sonuç almak isteyenler, sosyal medyada popülerleşen detoks kürlerine, meyve suyu diyetlerine ve düşük kalorili beslenme programlarına yönelebilir. Ancak uzmanlara göre, birkaç gün içinde hızlı kilo vermeyi hedefleyen bu yöntemler yerine sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları edinmek daha doğru bir yaklaşım.

Bütüncül beslenme uzmanı ve fonksiyonel sağlık alanında çalışan Roshni Sanghvi, hızlı çözümler aramak yerine günlük beslenme ve hareket düzenine odaklanılması gerektiğini belirtti.

DETOKS YAPMAK GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

Özel günlerde fazla yemek tüketildiğinde vücudu arındırmak amacıyla detoks programlarına başvurulabilir. Ancak vücudun doğal temizleme mekanizmaları zaten bulunur. Karaciğer, zararlı maddelerin işlenmesi ve vücuttan uzaklaştırılmasında önemli rol oynuyor.

Sanghvi, katı diyetler ile yüksek kalorili beslenme dönemleri arasında sürekli gidip gelmenin sağlıklı bir kilo yönetimini zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Çok az yemek yiyerek hızlı sonuç almaya çalışmak, kişinin günlük yaşamını ve beslenme düzenini olumsuz etkileyebilir.

Uzman, özellikle gözetim altında olmadan kullanılan bitkisel ürünler ve detoks kürleri konusunda da uyardı.

Doğal olarak tanımlanan bitkisel ürünlerin de yan etkileri olabileceğinden, bu tür uygulamalara gelişigüzel başvurulmaması gerekir.

1. GÜNDE BİR ÖĞÜNÜ LİF AÇISINDAN ZENGİN VE HAFİF TUTUN

Kilo vermek isteyenlerin ilk adım olarak öğün atlaması veya aç kalması gerekmiyor. Bunun yerine besin değeri yüksek, lif bakımından zengin yiyecekleri tercih etmek daha sürdürülebilir bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Uzman, günlük öğünlerden birinin sebze, meyve ve diğer lifli besinlerle zenginleştirilmesini öneriyor. Kahvaltıda meyve ve yoğurt, öğle yemeğinde baklagillerle hazırlanmış bir salata veya akşam yemeğinde sebze ağırlıklı bir tabak tercih edilebilir.

Ancak hafif beslenmek, yalnızca çiğ gıdalarla beslenmek anlamına gelmiyor. Kişinin ihtiyaçlarına uygun, yeterli protein ve enerji içeren dengeli öğünler de kilo kontrolünün önemli bir parçasını oluşturur.

2. GÜNLÜK HAREKETİNİZİ ARTIRIN

Festival döneminde dans ederek veya yürüyerek hareketli zaman geçirenlerin, etkinlikler sona erdiğinde fiziksel aktivitelerini birden azaltmaması önerildi.

Kilo kontrolü için mutlaka yoğun spor programlarına başlamak gerekmiyor. Gün içinde daha fazla yürümek, asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafelerde araç yerine yürümeyi tercih etmek ve akşam yemeğinden sonra hafif tempolu bir yürüyüş yapmak günlük hareket miktarını artırabilir.

Yemek sonrasında yapılan kısa yürüyüşler, özellikle kan şekeri düzeylerinin yönetilmesine de yardımcı olabilir.

Bununla birlikte hareket planının kişinin sağlık durumuna ve fiziksel kapasitesine uygun olması önem taşır.

3. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERE SOFRANIZDA DAHA FAZLA YER AÇIN

Ispanak, pazı, roka, maydanoz ve semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler, lif ve çeşitli mikro besinler bakımından zengin seçenekler arasında bulundu. Lifli besinler, tokluk hissinin daha uzun sürmesine yardımcı olarak öğünler arasında sık sık acıkmanın önüne geçebilir.

Uzman, günlük beslenme düzenine yeşil yapraklı sebzelerin eklenmesini tavsiye etti. Bu sebzeler çorbalarda, sebzeli yemeklerde, salatalarda veya tam tahıllarla hazırlanan tariflerde kullanılabilir.

Örneğin ıspanaklı bulgur yemeği, sebzeli omlet, yeşilliklerle zenginleştirilmiş bir baklagil salatası ya da zeytinyağlı sebze yemekleri dengeli bir beslenme düzeninin parçası olabilir.

Burada önemli olan, tek bir besine veya öğüne bel bağlamak yerine sebze, meyve, protein kaynakları ve tam tahılları içeren çeşitli bir beslenme düzeni oluşturmak.

ŞOK DİYETLER YERİNE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALIŞKANLIKLAR

Uzmanlara göre, bayram veya festival dönemlerinde alınan kiloları vermek için vücudu açlıkla ya da aşırı egzersizle zorlamak gerekmiyor. Kısa sürede tartıdaki rakamı düşürmeye odaklanmak yerine, uzun vadede sürdürülebilecek alışkanlıklar edinmek daha sağlıklı bir yaklaşım sunuyor.

Yeterli ve dengeli beslenmek, günlük hareketi artırmak, uyku düzenine dikkat etmek ve kişisel ihtiyaçlara uygun bir beslenme planı oluşturmak kilo kontrolünü destekleyebilir.