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'Erkek arkadaşım seks yaparken havlıyor'

İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

28 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşının seks yaparken havladığını, uluduğunu ve ısırdığını söyleyerek tavsiye istedi.

'Erkek arkadaşım seks yaparken havlıyor'

28 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşının yatak odasında köpek davranışları sergilediğini söyleyerek Reddit kullanıcılarından tavsiye istedi. Genç kadının tuhaf karşıladığı köpek davranışları arasında havlamak, ulumak, ısırmak gibi davranışlar bulunuyor. Reddit kullanıcılarının tavsiyelerine başvuran kadın, 27 yaşındaki erkek arkadaşıyla yedi aydır birlikte.

Genç kadın, yazdığı postta “Erkek arkadaşım seks sırasında köpek gibi havlıyor. Bunu çok rahatsız edici buluyorum ve buna nasıl bir son vereceğimi bilemiyorum” diyerek yaşadıklarını anlattı.
İsmini açıklamayan kadın, erkek arkadaşının sergilediği hayvani tavırların zaman zaman arttığını da sözlerine ekleyerek “Erkek arkadaşımla ilk kez fiziksel olarak birlikte olduğumuzda hırlamaya başladı. Seks yapmak istediğinde de böyle yapıyor. Ayrıca onu kaşıdığım zaman beni ısırıyor. Başta bunu tuhaf buldum ama zamanla alıştım. Bana taşındığından beri daha fazla hırlamaya başladı. Eğer çok yorgunsam köpek bakışları atıyor. İlk kez olduğunda buna gülmüştüm. İkincisinde daha tuhaflaştı, hırlamayla birlikte ona direnirsem bana pençe atıyor".

Genç kadın kendisini rahatsız eden davranışları tanımlayarak bu davranışların hala sürdüğünü belirtti. Erkek arkadaşının bu tuhaf fetişini durdurmak için ön sevişmeyi atlamayı bile denediğini söyleyen genç kadın “Ona bu davranışları tuhaf bulduğumu söyledim. Ama o kıkırdayarak bacaklarımı ısırdı. Birlikte uyuduğumuz zaman her hareketini havlayarak yapıyor. Seks bitince de uluyor. Kelimenin tam anlamıyla uluyor” dedi.

Yaşadıklarını anlatarak yardım isteyen genç kadına Reddit kullanıcıları bazı tavsiyeler verdi.

İki gün içinde genç kadının postu binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar tuhaf davranışları nedeniyle erkek arkadaşını terk etmesi gerektiğini söyledi.

Bir Reddit kullancısı “Yatakta olan her şey gibi, bunda da karşılıklı rıza gerekir. Buna rıza göstermediğiniz konusunda erkek arkadaşınıza karşı açık olun. Gelecek sefer bu tür davranışlar gösterdiğinde durun, etkileşime geçmeyin. Bence ayrılığa doğru gidiyorsunuz. O, seks hayatında böyle şeyler istiyor, ama siz istemiyorsunuz” dedi.

Başka bir Reddit kullanıcısı ise “Ben olsam böyle şeyler tekrarlanırsa onunla seks yapmayacağımı %100 net bir şekilde anlatırdım. Eğer hala aynı şeyleri yapmaya devam ederse, artık sona erme zamanı gelmiştir; çünkü bu çok tuhaf bir şey.

Reddit kullanıcılarından biri “Hiç miyavlamayı denedin mi” diyerek konuya esprili şekilde yaklaştı.

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