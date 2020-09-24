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Erkek arkadaşının 10 yıldır yıkamadığı yastığı yıkadı! Mide bulandırıcı anlar kamerada

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

10 yıl boyunca erkek arkadaşının yıkamadığı yastık kılıfını artık temizlemeye karar veren kadın, bu durumu kameraya kaydetti. Sevgili arkadaşlar bu kılıfın 10 yıl boyunca yıkanmadığına mı şaşıralım yoksa çıkan kire mi karar veremedik. Detaylara bakar mısınız lütfen! Eminiz ki hayatınızda böyle bir kir görmediniz...

Erkek arkadaşının 10 yıldır yıkamadığı yastığı yıkadı! Mide bulandırıcı anlar kamerada

Bir TikTok kullanıcısı, erkek arkadaşının yastık kılıflarını değiştirmeyi reddettiğini ve 10 yıldır yıkamadığını iddia etti. Afedersiniz kirden leşş gibi olan bu kılıfların rengi, beyazdan sütlü kahveye dönmüş durumda. Hanımefendi erkek arkadaşı işteyken bu kılıfları yıkamaya karar verdi.

yastık kılıfı 2

Hanımefendi yastık kılıflarını küvete koydu. Üzerine birkaç adet bulaşık makinesi tableti koydu. Onun da üzerine boraks döktü. Kadıncağız ne koysa haklı değil mi zaten...

boraks

Son olarak kılıfları bembeyaz yapabilmek için karışıma çamaşır suyu ekledi. Fırçayla yastık kılıflarını bir güzel yıkadı. Bu görüntüleri kayıt altına alan sevgili videoyu TikTok'ta yayınladı. Video tam 1.7 milyon kişi tarafından merakla izlendi. Videoya gelen en haklı yorum ise şu oldu: "Yalnız ben bu erkek arkadaşını da değiştiririm."

yastık 3

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