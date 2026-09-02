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Ne koşu ne bisiklet ne de yüzme! Kalbi koruyan en iyi egzersiz

Yaş ilerledikçe eklemleri ve kasları fazla zorlamadan hareket etmeyi sağlayan egzersizler daha önemli hale geliyor. Uzmanların dikkat çektiği yoga ise nefes, gevşeme ve kontrollü hareketleri bir araya getirerek kalp sağlığını destekliyor.

Ne koşu ne bisiklet ne de yüzme! Kalbi koruyan en iyi egzersiz
Nilgün Arabacı

Düzenli fiziksel aktivite, kalp ve damar sağlığını korumanın en önemli yollarından biri olsa da özellikle ilerleyen yaşlarda yüksek yoğunluklu egzersizler herkes için uygun olmayabiliyor. Evde veya grup derslerinde yapılabilen yoga, farklı hareket kabiliyetlerine uyarlanabilmesi sayesinde basit ama etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.

KAN DOLAŞIMINI DESTEKLİYOR

Yoga; çeşitli pozisyonları, kontrollü hareketleri, nefes egzersizlerini ve gevşeme tekniklerini bir araya getiren bir uygulama. Daha yoğun egzersizlerin aksine hareketlerin kişinin fiziksel kapasitesine göre değiştirilmesine olanak tanıyor.

Yoganın kalp ve damar sistemine sağladığı faydalar, kalbi yüksek yoğunlukta çalıştırmasından kaynaklanmıyor. Düzenli yoga pratiği stresi azaltmaya, hareket kabiliyetini geliştirmeye ve sinir sisteminin işleyişini desteklemeye yardımcı olabiliyor. Bununla birlikte yoga, tek başına aerobik egzersizin yerini tutmuyor.

Bazı araştırmalar, yoganın özellikle diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte uygulandığında kan basıncında orta düzeyde düşüş sağlayabileceğine işaret ediyor. Ancak yoga, tansiyon veya kalp-damar hastalıklarında kullanılan ilaçların ve tıbbi takibin yerine geçmiyor.

NEFES EGZERSİZLERİ DE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Yoga sırasında nefes tekniklerine, derin gevşemeye ve bilinçli nefes alıp vermeye büyük önem veriliyor. Bu uygulamalar dinlenme halindeki kalp hızının düşmesine ve akciğer kapasitesinin desteklenmesine yardımcı olabiliyor.

Kan dolaşımı açısından değerlendirildiğinde ise yoga, damarların genişlemesini sağlayan endotel fonksiyonunun iyileştirilmesine katkıda bulunabiliyor.

PubMed'de yer alan bir araştırmada da fiziksel aktivitenin fiziksel kapasiteyi önemli ölçüde geliştirdiği, kalbin üzerindeki stresi gösteren biyobelirteçleri azalttığı ve yaşam kalitesini artırdığı belirtildi.

YOGADA SADECE ESNEKLİK YETERLİ DEĞİL

Etkili bir yoga pratiği yalnızca hareketleri doğru yapmaya veya esnek olmaya bağlı değil. Kontrollü nefes alma, vücudun doğru hizalanması, zihinsel olarak egzersize odaklanma ve gevşeme de uygulamanın önemli parçaları arasında yer alıyor.

Yoga, kişinin kendi fiziksel kapasitesine göre uyarlanabildiği için farklı yaş ve hareket kabiliyetlerine sahip kişiler tarafından uygulanabiliyor. Evde tek başına yapılabildiği gibi açık havada veya grup derslerinde de gerçekleştirilebiliyor.

Özellikle ileri yaştaki kişilerin veya herhangi bir sağlık sorunu bulunanların yogaya başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışması ve kendilerine uygun hareketleri belirlemesi önem taşıyor. Kalp-damar hastalığı veya yüksek tansiyonu bulunan kişilerde bazı yoga pozisyonlarının değiştirilmesi gerekebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kalp‎ egzersiz
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