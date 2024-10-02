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  4. Erkek arkadaşının evininde ölü bulundu! Ancak ortada ne yara izi var ne de darp edildiğine dair biz iz...

Erkek arkadaşının evininde ölü bulundu! Ancak ortada ne yara izi var ne de darp edildiğine dair biz iz...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.10.2024 17:09
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Güzellik merkezinde çalışan 23 yaşındaki Zehra Gün, erkek arkadaşının evinde sabah ölü bulundu. Gün’ün erkek arkadaşı, gece birlikte alkol aldıklarını sabah kendisini uyandıramadığını söyledi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Gün, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erkek arkadaşının evininde ölü bulundu! Ancak ortada ne yara izi var ne de darp edildiğine dair biz iz...

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Zehra Gün, erkek arkadaşının yaşadığı bir butiğin lojman olarak kullanılan ikinci katına gitti. Gün'ün erkek arkadaşı sabah iş yerini açmak için kalktı. Zehra Gün'ü uyandırmak isteyen şahıs bir türlü beceremedi.

ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Zehra Gün'ü uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Zehra Gün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmadığı belirlenen Zehra Gün'ün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Zehra Gün'ün erkek arkadaşı, verdiği ilk ifadede gece birlikte içki içtiklerini sabah kalktığında ise arkadaşını uyandıramadığını söyledi.

Antalya'da bir güzellik merkezinde çalışan Zehra Gün'ün sık sık Manavgat'a geldiği ve erkek arkadaşıyla zaman geçirdiği öğrenildi.

(DHA)

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antalya Adli Tıp Kurumu darp
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