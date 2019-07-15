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Erkek çocuğa hamile kalmanın bir yolu olabilir mi?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 15.07.2019 09:03 | Son Güncelleme

O malum soru her zaman gelir. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' Aslında cevap her zaman "sağlıklı olsun" olsa da, küçüklükten beri hayalini kurduğumuz hep bir "oğlum olsun" yada "kızım olsun" düşüncesi aklımızın bir köşesinde vardır. Peki gerçekten böyle bir yol var mı?

Erkek çocuğa hamile kalmanın bir yolu olabilir mi?

Bu tekniklerin hiçbirine bilimsel kanılarla varılmamıştır. Ancak yapılan araştırmalarda bu metodları deneyenlerin erkek çocuğuna sahip olma oranı yüksek çıkmıştır. İşte yapılan araştırmaya göre sonuçlar...

  • Size muhtemelen garip gelecek ancak ayın tekli sayılı günlerinde sevişmeniz ve hamile kalmaya çalışmanız size bir erkek bebek getirebilir. Bunun nedeni ise inanışa göre o günlerde erkek spermlerinin hızlı olması.

  • Eğer erkek çocuk istiyorsanız bir Çin Takvimi de kullanabilirsiniz. Araştırmalara göre Çin Takvimi'nin hesaplama oranı %99 doğru çıkıyor. Bunu öğrenmek için ise annenin yaşını, bebeğin rahime düştüğü günü ya da hamilelik testinde pozitif çıkacağı günü hesaplamanız yeterli.

  • Erkek bebek için yediklerinize dikkat etmeniz gerekir. Hem anne hem de baba, annenin hamile kalmaya çalıştığı dönemde mutlaka kırmızı et, üzüm, balık ve tuzlu yemekler yemeliler. Özellikle alkali yiyecekler tüketmek de erkek bebek şansını arttırıyor.

  • Oğlunuz olmasını istiyorsanız aman diyelim asitli yiyeceklerden uzak durun. Özellikle kadınlar için bu kural fazlasıyla geçerli diyebiliriz.

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  • Erkek bebek için sakın ola ki kahvaltıları kaçırmayın. Her iki partner de erkek çocuk sahibi olmak istiyorsa kahvaltı öğününü atlamamalı. İnanışa göre kahvaltı etmeyen çiftler erkek bebekten çok kız bebek sahibi oluyor.

  • Eğer kadınlar erkek çocuğa hamile kalmak istiyorlarsa olduğundan çok daha fazla yiyecek tüketmeliler. Bunu yaparak daha enerji dolu olacaklar ve bu erkek çocuğuna hamile kalma oranını arttıracak.

  • Bir başka taktik ise, sol tarafınıza dönerek uyumanız. Eğer bir erkek çocuk için herşeyi yaparım diyorsanız sol tarafınıza yatarak ve Kuzey'e dönük olarak uyumanız gerekecek.

  • Aynı zamanda eski bir inanışa göre dolunay çeyrek zamanında olduğunda erkek çocuğa hamile kalmanız daha yüksek.

  • Eğer erkek çocuğa sahip olma olasılığınızı arttırmak istiyorsanız, partnerinize kahve içirin. Araştırmalara göre kafein erkek bebek sahibi olmanıza yardımcı oluyor.

  • Partnerinizin giydiği iç çamaşırı da bu olasılığı etkileyen durumlardan bir tanesi. Bol iç çamaşırları ise erkek spermleri daha rahat muhafaza ediyor.

  • Kadınların seks sırasında orgazm olmaları da alkali bir sıvı salgılamalarından dolayı erkek çocuğa hamile kalma oranını arttırıyor.

  • Son olarak eğer erkek bebek istiyorsanız hamile kalmaya çalışırken parterinizin spermlerini vajinanın duvarlarından geçirmek adına iyice derine nüfuz ettiğinden emin olun. Bu hem hamile kalmanızı sağlayacak hem de erkek olma ihtimalini arttıracak.
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