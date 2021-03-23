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  4. Erkek dava açtı, mahkeme kadının ilişki yaşadığı kadını suçlu buldu!

Erkek dava açtı, mahkeme kadının ilişki yaşadığı kadını suçlu buldu!

23.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya şu sıralar adli makamlara taşınan ilgin bir aşk üçgenini tartışıyor.

Erkek dava açtı, mahkeme kadının ilişki yaşadığı kadını suçlu buldu!

Başkent Tokyo'da bir adam, eşinin kendisini aldattığını öğrendi.

Ancak adam bir erkekle değil bir kadınla aldatılıyordu. Bunun üzerine olay mahkemeye taşındı.

Mahkeme, adamın eşini değil, adamı aldattığı kadını suçlu bularak adama 700 Sterlin tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme sırasında eşler arasında tansiyon yükseldi. Kadın evliliklerinin bitmesinin bir başkasıyla yatmasının bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Ancak mahkeme yine de 'evlilik huzurunu bozduğu' gerekçesiyle bu aşk üçgeninin 3. köşesi olan kadını suçlu buldu.

Japonya'da mahkeme geçen yıl da benzer bir karar vermişti.

Ülke G7 üyesi olup eşcinsel evlilikleri yasal görmeyen tek ülke olmasına rağmen hukuk sisteminin her iki davada da eşcinsel birliktelikleri heteroseksüel evliliklerle aynı düzeyde 'eşit' gördüğü için böyle bir karar verdiği belirtiliyor.


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Tokyo

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