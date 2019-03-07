"Erkek işi, git evinde yemek yap" dediler ama...

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Türkiye’deki kadınlar dünya geneline göre 2 kat daha fazla ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor.
İş görüşmesi sürecinde ayrımcılığa uğradığını düşünen kadınların oranı, erkeklerin oranının 2 katından fazla.
Türkiye’de ve dünyada kadın-erkek arasında ücret eşitsizliği olduğunu düşünen kadınların oranı erkeklerin 2 katı.
Bunlar size tanıdık geldi mi?
Elinin hamuruyla "erkek işine karışma, kız gibi yapma, kadın başına mı yapacaksın? sen önce eşinle çocuğunla ilgilen."
Peki ya bunlar?
Biz kadınlar bu ve buna benzer nice lafları belki de kendimizi bildiğimiz günden beri duyuyoruz ama elimizin hamuruyla gönlümüzden geçen her işe bulaşmaya da devam ediyoruz. Çünkü biz kadınlar, hiçbir zaman gücümüzden, hayallerimizden ve kendimize olan inancımızdan vazgeçmiyoruz!
Sen de vazgeçme!
Vazgeçme ki, birlikte yan yana yürüyebilelim. Vazgeçme ki, başkası da senden güç alsın, ilham alsın, yol alsın...
Şimdi sen, "yolun neresinden dahil olsam, ya geç kaldıysam, ya yetersizsem, ya beceremezsem? diye düşünüyorsun belki de. Ama "önemli olan varmak değil yolda olmaktır dememişler mi?"
Sen tüm bu soruların yanıtını kendi içinde ararken hayallerine, hayatına, hedeflerine güç olsun, ilham versin diye okuyucularımıza ellerinin hamuruyla bulaştıkları 'erkek işleri' olarak görülen hangi meslekleri yaptıklarını sorduk. "Erkek işi, git evinde yemek yap" diyenlere kulak asmayan, öyle güçlü kadınlar ile tanıştık,
ilham ve güç veren hikayeler dinledik ki, birkaçını bir videoda derledik. Hiçbir şey için hiçbir zaman geç olmadığını, kız başına da istersen her şeyin üstesinden gelebileceğini bil diye.
Unutma, ben yaptıysam, sen de YAPABİLİRSİN!
Günümüz kutlu olsun!
Sen de elinin hamuruyla giriştiğin işlerin fotoğraflarını #eliminhamuruyla tagini kullanarak paylaş, başkalarına ilham ver, kadın gücüne ortak ol! Kadınlara birlikte ilham olalım!
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