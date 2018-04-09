Erkekler bu soruların cevaplarını merak ediyor!

Kadınlar neden makyaj yapmak için çok zaman harcıyor ve nasıl yapmamış gibi görünüyorlar? Tüm kadınlar, çekici ve genç görünmelerine yardımcı olacak birçok kozemtik ürün kullanıyor. Erkekler cilt bakımının 3 ana aşamasını bilmeyebilir: temizlik, peeling ve nemlendirme. Her adım zaman ve çaba gerektirir çünkü kadınlar güzellik rutinini aceleye getirmezler. Cilt bakım rutini bittikten sonra kadınlar makyaj yapmaya başlar. İşte bu yüzden, banyoda yaklaşık 30 dakika geçirdikten sonra, bir kadın yüzünde minimum miktarda makyaj ile doğal görünebilir. Doğal görünümlü cilt bakım ürünleri, eşit cilt tonu, gizli kusurlar büyük bir profesyonellikle kapatılır. Ya da tamamen farklı bir insan gibi mi görünüyor? Kremler, serumlar, losyonlar, pırıltılar, , maskaralar, tozlar ve diğer birçok şişe bir kadının banyosundaki boş alanın her santimini doldurur. Ve evet, kadınlar hepsini kullanmayı çok sever. Makyaj endüstrisi, neredeyse her ay, bakış açımızı çarpıcı şekilde değiştireceğini iddia eden yeni bir ürün çıkarıyor. Yani çok fazla makyaj yaptığı için kadınları suçlamayın, çünkü yeni bir ürün deniyor olabilirler.

Kadınlar sarılmayı neden bu kadar çok seviyor? Bütün kadınlar kucaklaşmayı severler ve bu kuralın istisnası yoktur. Aslında nedeni oldukça basit. Sarılma, rahatlığı, desteği ve kişisel alanı paylaşma arzusunu ifade ediyor güven duygusu veriyor. Ayrıca, sarılma, bağlanma ve diğer pozitif duygular ile ilişkili bir hormon olan oksitosin üretimini artırabilir. Yani, nerede olursanız olun - daha fazla sarılın! Kadınlar neden banyoya grup halinde giriyorlar? Bu soru birçok erkeği rahatsız ediyor gibi görünüyor. Bu duruma daha çok genç kızlar arasında rastlanılıyor. Kendilerini güvende hissetmek, tartışmak ve makyajlarını tazelemek için grup halinde banyoya girebiliyorlar. Kadınlar regl döneminde neden sinirlidir? Bu kadından kadına fark gösterbilir ancak kadınların çoğu bu dönemlerinde gergin olabilir. Regl dönemi, ruh hali değişiklikleri, cinsel isteksizlik, abur cubur yemek, ağrılı kramplar ve ağrıyı hafifletmek için rahat bir pozisyon bulamamak gibi problemlere yol açar. Böyle bir durumda kim sakin kalabilir?

Kadınlar çantalarında ne saklıyor? Her şeyi! Cüzdan, güneş gözlüğü, mendil, kalem, defter, birkaç ruj, dudak kremi, oje, el kremi ve daha birçok şey. Yani anahtarları bulabilmek için gerçek bir kaos yaşanabilir. Kadınlar neden duşta çok zaman geçiriyor? Saçlarınıza ve vücudunuza dikkat etmek, makyaj yapmak kadar önemlidir. Temizliğe önem verdikleri kadar dinlenmekte onlar için önemlidir. Ayrıca, uzun saçlı kadınlar, şampuan, saç kremi, saç maskesi ve yağ gibi parlak görünmeleri için çeşitli ürünler kullanırlar. Ve her şey zaman alır. “Ben iyiyim!” Gerçekten ne anlama geliyor? Bir erkeğin ilk etapta bir kadının cevabı hakkında şüpheleri varsa, o zaman bir şeylerin yanlış olduğunu bilir. Erkekler için küçük bir ipucu: ses tonuna dikkat edin! Bazı kadınlar cevap olarak “iyiyim” ifadesini kullandıklarında koruyucu bir mekanizmayı harekete geçirdiklerini söylüyorlar. Diğerleri ise, bir insanın bir şeylerin yanlış olduğunu bilmesini ve sorunu düzeltmeye çağırmak için kulllandıkları bir yol olduğunu söylüyor.