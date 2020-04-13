Erkekler kadınlarda en çok bunlara dikkat ediyor! Göğüsler ilk sırada değil...

Erkeklerin, kadınlarda en çok dikkat ettiği şeylere bir göz atalım o halde!

GÖZLER KALBİN NESİYDİ? AYNASIYDI!

Gözler, bir erkeğin bir kadında dikkat ettiği ilk şeydir. Kalplerin en güzel aynası olan gözler oldukça dikkat çekicidir. Erkeklerin büyük bir kısmı ilk kez gördükleri kadınların gözlerine odaklandıklarını itiraf ediyorlar. Güzel bir göz makyajı ile çekici gözlerinizi çok daha güzel bir hale getirebilirsiniz!

BAKIMLI DİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kim karşısındakinin dişlerine bakmaz ki? Evet, bir erkeğin bir kadında en çok dikkat ettiği şeylerden biri de dişlerdir. Bakımlı dişler ve kusursuz bir gülümseme herkesin ilgisini toplayacaktır, öyle değil mi?

GİYİM TARZINIZLA DİKKAT ÇEKERSİNİZ!

Birçok kişi erkeklerin modadan anlamadığı gibi sığ bir kanıya varsa da aslında erkekler kadınlarda giyim tarzına da dikkat eder. Şık giyinmiş bir kadın hangi erkeğin dikkatini çekmez ki? Önemli olan kendi tarzınızı bulmak! Kendi tarzını bulmuş bir kadın yalnızca erkeklerin değil, kadınların da ilgisini çeker ve moda konusunda beğeni kazanır.

BU LİSTEDE ELBETTE SAÇLAR DA YER ALIYOR!

Özellikle uzun saçlar, bir erkeğin kadında dikkat ettiği ilk şeylerden biri oluyor. Bakımlı, dalgalı saçlar her daim ilgi çeken saç modelleri arasında yer almayı başarıyor. Kısa saçın yakıştığı kadınlar da elbette oldukça dikkat çekiyorlar!