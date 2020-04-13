Erkekler kadınlarda en çok bunlara dikkat ediyor! Göğüsler ilk sırada değil...

Erkeklerin, kadınlarda en çok dikkat ettiği şeylere bir göz atalım o halde!
Gözler, bir erkeğin bir kadında dikkat ettiği ilk şeydir. Kalplerin en güzel aynası olan gözler oldukça dikkat çekicidir. Erkeklerin büyük bir kısmı ilk kez gördükleri kadınların gözlerine odaklandıklarını itiraf ediyorlar. Güzel bir göz makyajı ile çekici gözlerinizi çok daha güzel bir hale getirebilirsiniz!
Kim karşısındakinin dişlerine bakmaz ki? Evet, bir erkeğin bir kadında en çok dikkat ettiği şeylerden biri de dişlerdir. Bakımlı dişler ve kusursuz bir gülümseme herkesin ilgisini toplayacaktır, öyle değil mi?
Birçok kişi erkeklerin modadan anlamadığı gibi sığ bir kanıya varsa da aslında erkekler kadınlarda giyim tarzına da dikkat eder. Şık giyinmiş bir kadın hangi erkeğin dikkatini çekmez ki? Önemli olan kendi tarzınızı bulmak! Kendi tarzını bulmuş bir kadın yalnızca erkeklerin değil, kadınların da ilgisini çeker ve moda konusunda beğeni kazanır.
Özellikle uzun saçlar, bir erkeğin kadında dikkat ettiği ilk şeylerden biri oluyor. Bakımlı, dalgalı saçlar her daim ilgi çeken saç modelleri arasında yer almayı başarıyor. Kısa saçın yakıştığı kadınlar da elbette oldukça dikkat çekiyorlar!
Yapılan birçok araştırma, erkeklerin kadınlarda en çok dikkat ettiği şeylerden birinin de gülümsemek olduğunu kanıtlar nitelikte! Gülümsemenizle bir erkeğin aklını başından almanız çok olası bir durum. Neşeli kadınlar her zaman dikkat çekici olmuşlardır.
Her erkek, bakımlı ve güzel bir rujla taçlandırılmış olan dudaklardan hoşlanıyor. Bu nedenle de dudaklar erkeklerin dikkatini oldukça fazla çekiyor.
Göğüsler, erkeklerin kadınlarda dikkat ettiği ilk şeyler arasında yer almıyor. Sanılanın aksine birçok erkek göğüslerden evvel başka şeylere; gözlere, kaşlara, gülümsemeye bakıyor. Evet, birçok kişi bu duruma hala inanmıyor olsa da olan bu!
Bir kadında ilk önce bacaklara baktığını söyleyen erkek sayısı çok az denebilir. Yine de birçok erkeğin dikkatini uzun ve biçimli bacaklar çekiyor. Özellikle spor yapmış kişilerin fit bacakları daha fazla dikkat çekiyor denebilir. Bunun yanı sıra güzel çoraplarla taçlandırılmış bacaklar da her erkeğin ilgisini topluyor.
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