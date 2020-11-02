Erkekler 'onunla çıkmaya korkuyor'

Yvonne Bar, yaptırdığı estetik operasyonların reklamlarıyla ön plana çıkmıştı. Şimdiye kadar dört kez göğüs büyütme ameliyatı, liposuction, popo kaldırma ve botoks yaptıran model şimdi de göğüslerini küçültmek istiyor.

Şimdiye kadar bu operasyonlar için 36 bin sterlin (390 bin TL) harcadığını söyleyen Yvonne Bar, erkeklerin ondan korktuğunu düşündüğü için göğüslerini küçültmek istiyor. Görünümü yüzünden aşk hayatında sıkıntılar yaşadığını dile getiren manken:

"Bir kez olsun bana yadırgamayan gözlerle bakmaları için göğüs küçültme operasyonu yaptırmayı düşünüyorum. Her zaman yargılanıyorum ve beni yanlış şekilde görüyorlar. Erkekler bana bakıyor ve ciddi bir ilişki istemiyorlar. Ayrıca göğüslerimin ağırlığı yüzünden bazen sırtım ağrıyor." diyor.

Aile kurmayı çok istediğini söyleyen model, sosyal medya platformu OnlyFans’tan topladığı parayla yeniden bıçak altına yatacağını söylüyor.

