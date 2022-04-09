Erkekler sırf konuşmasını duymak için servet ödüyor! OnlyFans fenomenin aylık kazancı herkesi şaşırttı

OnlyFans fenomeni Alice Irving, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya genelinde binlerce takipçiye ulaşmayı başardı. Seksi fotoğraflarını ve videolarını abonelerine satarak gelir elde ettiğini açıklayan model, aynı zamanda takipçileriyle özel olarak cinsellik tüyolarını paylaştığı konuşmalar yapıyor. Sosyal medya hesaplarından erişim sağlayan takipçilerine videolu mesaj ve görüntülü aramalarla diyalog kuran Irving’in aylık geliri herkesi şaşırttı.

“İNSANLARA SADECE YARDIM EDİYORUM”

Abonelerinin cinsellik anlamında sorularına cevap vermek istediğini dile getiren Irving, kimi kullanıcıların kendisine özel istekler sunduğunu belirtti. Abonelik sisteminin aylık ödemelere dayandığını anlatan Irving, “İnsanlar her ay bağışta buluyor. İlk olarak 10 dolar olan ödemeler sonrasında 100 ve 1000 dolar olarak artış gösteriyor.” dedi.

Ticari katkısının yanında abonelerinin sadece sesini duymasına izin verdiği açıklayan Irving, “İnsanlara sadece yardım ediyorum. Onların kafalarına takılan durumlara dair soru işaretlerini cevaplandırıyorum. Kesinlikle yüz yüze görüşmüyorum” diye konuştu.



