Erkeklerde genital estetik seçenekleri ve iyileşme süresi

Öncelikle genital estetik konusunun sadece görsel sonuçları olmadığını, bunun fonksiyonel problemlere de yol açtığını söylemek gerekir. Yani bu hususa keyfi gözüyle bakmak doğru değildir. Penis estetiği operasyonlarının neredeyse tamamında fonksiyonel sorunların giderilmesi yönünde uygulama gerçekleştirilir. Penis büyütme, penis eğriliği giderme, sünnet hatalarının giderilmesi gibi uygulamalar, esasında ciddi fonksiyon bozukluklarını gidermeye yönelik uygulamalardır. Bu bakımdan, kişilerin sağlıklı cinsel yaşantılarına devam edebilmeleri bakımından, estetik cerrahi uzmanları ile bir an önce irtibata geçmelerinde fayda vardır. Bu fonksiyonel sorunlar uzun vadede sağlıksız bir cinsel yaşantı sonucunu ortaya çıkarabilir ki, bu mental sorunların bir çoğu üzerinde de etkili olabilir. Erkekler için sunulan genital estetik operasyonları, modern tıbbın ulaştığı en son noktadır. Özellikle online kaynaklarda yer alan penis büyütücüler ve diğer estetik uygulamalarından kaçınılması ve mutlaka uzman hekimin kontrolünde bilimsel tıbbi uygulamaların tercih edilmesi gerekir.

Erkekler söz konusu olduğunda, daha genital cerrahi prosedürü mevcuttur. En iyi bilinen müdahaleler, penis büyütme ile ilgili olanlardır ve genellikle iki türdendir: Penis uzatma ameliyatı - Bu prosedür genellikle penisin tabanını alt pelvise bağlayan bağın kesilerek daha görünür hale getirilmesine dayanır, böylece daha fazla organ ortaya çıkar.

Bu prosedür genellikle penisin tabanını alt pelvise bağlayan bağın kesilerek daha görünür hale getirilmesine dayanır, böylece daha fazla organ ortaya çıkar. Penis çevresi büyütme - Bu, genellikle karın gibi vücudun diğer bölgelerinden yağ dokusunun çıkarılması ve penisin derisinin altına enjekte edilmesiyle penise kalınlık eklemek anlamına gelir.

Bu, genellikle karın gibi vücudun diğer bölgelerinden yağ dokusunun çıkarılması ve penisin derisinin altına enjekte edilmesiyle penise kalınlık eklemek anlamına gelir. Diğer mevcut prosedürler arasında skrotal redüksiyon ve testis implantları bulunur. Skrotal küçültme veya scrotoplasti, skrotumdan fazla derinin çıkarılmasını içerir. Bu, skrotum boyutlarından memnun olmayan veya daha nadiren doğuştan bir rahatsızlığı olan erkekler için gerekli olabilir.

Testis implantları, genellikle kanser tümörünün çıkarılması ameliyatı sonrası testis kaybeden erkekler veya testisleri doğal olarak hiç gelişmemiş erkekler tarafından tercih edilir. GENİTAL CERRAHİ BİZİ DAHA MUTLU EDER Mİ? Neden bu prosedürlerden birini tercih edersek seçelim, başarı dereceleri büyük ölçüde nihai sonuçtan ne kadar memnun olduğumuza bağlıdır. Bu bakımdan, erkeklerin tepkileri ile kadınların tepkisi arasında oldukça büyük bir uçurum var gibi görünüyor. Araştırmalar, labioplasti gibi daha yaygın genital estetik cerrahi türlerinden birini tercih eden kadınların genellikle sonuçlardan memnun olduğunu göstermiştir. Bir inceleme, kadınlar için genel memnuniyet oranı yüzde 90-95 verirken, ameliyat sonrası cinsel tatmin yüzde 80-85 arasındadır. Erkekler, gerçekçi olmayan beklentileri nedeniyle ameliyat sonrası memnuniyet elde etme olasılıkları en düşük olanlardır. Temel beklentiler, bir kişinin genital estetik ameliyatı olduktan sonra ne kadar memnun olacağının anahtarıdır ve bunun, erkeklerin ortalama olarak neden penis büyütme prosedürlerinden neredeyse memnun olmadıklarıyla bir ilgisi olabilir.

PROSEDÜRDEN NE BEKLEMELİYİM? Genital estetik ve liposuction ameliyatı genel anestezi ile yapılır. İşlem sırasında istenilen görünüme kavuşmak için istenmeyen yağlar ve deri alınır. Ameliyatı takiben belirli bir süre hastane takibi yapıldıktan sonra kendi evinizde dinlenmeniz mümkün olacaktır. Hastaların çoğu bir hafta içinde işine dönebilir. Suprapubik yağ yastığı doğrudan penisin üstündeki alana yerleşir. Bu yağ yastığı yaşlanma ve kilo alma ile büyüyebilir. Genellikle bir erkeğin kilo vermesine rağmen bu bölgede yeterli kilo kaybı sağlanamayabilir. Büyük bir yağ yastığının ve yağ dokusunun varlığı penisin algısının küçülmesine neden olabilir. Liposuction ile bu bölgedeki fazla yağ dokusu alınabilir. Ek olarak fazla deri ve yağ dokusu ameliyatla alınabilir. Bu işlem aynı zamanda karın germe (abdominoplasti) ameliyatı ile birlikte ameliyat edilebilir. Vücudun herhangi bir yerinde estetik cerrahi kararı çok önemlidir ve özellikle erkekler için hassas olabilir. Plastik cerrahınız sizinle genital estetik ve liposuction ameliyatlarının tüm yönlerini tartışacak ve Karın Germe (Abdominoplasti) gibi genel görünümünüzü gerçekten iyileştirebilecek diğer işlemler hakkında size bilgi verecektir.