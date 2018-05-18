Erkeklerdeki meme büyümesinin çözümü var!

Jinekomasti, erkeklerdeki meme dokusunun kadınlarda olduğu gibi büyümesidir. Erkeklerde memelerin büyük olması, sosyal ve psikolojik birçok problemi de beraberinde getirmektedir.

Son zamanlarda erkeklerde dış görünümüne oldukça özen gösteriyor, bunun için spor salonlarını aşındırıyor. Aynaya baktıklarında fit vücutlu, bakımlı bir erkek görmek istiyorlar. Ancak jinekomasti, erkeklerin dış görünüşünü ve psikolojisini etkiliyor. Bu nedenle olması gerekenden büyük olan memelere sahip erkekler, özgürce dolaşamıyor, kendilerini saklama gereği duyuyor.

Erkekleri derinden etkileyen Jinekomasti, hormon bozuklukları, testosteron azlığı ile seyreden rahatsızlıklar ve bazı sendromlar, östrojen artışı yapabilen durumlar, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, tiroid bezi hastalıkları (hipertiroidi veya guatr), bazı kanser türleri özellikle akciğer ve karaciğer, karaciğer sirozu, bazı ilaç ve maddelerin uzun süre kullanımı (alkol, amfetamin antidepresanlar, uyuşturucu madde, vücut geliştirmede kullanılan anabolik steroidler) ve aşırı kilo alımı gibi birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Ancak çok büyük çoğunluğu fizyolojiktir, ergenlik döneminde ve yaşlılıkta kilo alımı ile beraber görülür. Ergenlik çağında kilolu olan erkeklerde yağlanma artışına bağlı hafif bir meme dokusu oluşur. Bu doku kilo verilse de, eğer jinekomastiye bağlıysa gerileme olmaz. Bu oluşan memenin büyüklüğüne bağlı olarak deride sarkmalar meydana gelebilir. Bu büyüklüğe ve sarkmaya göre ameliyat seçimi gerçekleşir.