Erkeklerdeki meme büyümesinin çözümü var!

Jinekomasti, erkeklerdeki meme dokusunun kadınlarda olduğu gibi büyümesidir. Erkeklerde memelerin büyük olması, sosyal ve psikolojik birçok problemi de beraberinde getirmektedir.
Son zamanlarda erkeklerde dış görünümüne oldukça özen gösteriyor, bunun için spor salonlarını aşındırıyor. Aynaya baktıklarında fit vücutlu, bakımlı bir erkek görmek istiyorlar. Ancak jinekomasti, erkeklerin dış görünüşünü ve psikolojisini etkiliyor. Bu nedenle olması gerekenden büyük olan memelere sahip erkekler, özgürce dolaşamıyor, kendilerini saklama gereği duyuyor.
Erkekleri derinden etkileyen Jinekomasti, hormon bozuklukları, testosteron azlığı ile seyreden rahatsızlıklar ve bazı sendromlar, östrojen artışı yapabilen durumlar, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, tiroid bezi hastalıkları (hipertiroidi veya guatr), bazı kanser türleri özellikle akciğer ve karaciğer, karaciğer sirozu, bazı ilaç ve maddelerin uzun süre kullanımı (alkol, amfetamin antidepresanlar, uyuşturucu madde, vücut geliştirmede kullanılan anabolik steroidler) ve aşırı kilo alımı gibi birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Ancak çok büyük çoğunluğu fizyolojiktir, ergenlik döneminde ve yaşlılıkta kilo alımı ile beraber görülür. Ergenlik çağında kilolu olan erkeklerde yağlanma artışına bağlı hafif bir meme dokusu oluşur. Bu doku kilo verilse de, eğer jinekomastiye bağlıysa gerileme olmaz. Bu oluşan memenin büyüklüğüne bağlı olarak deride sarkmalar meydana gelebilir. Bu büyüklüğe ve sarkmaya göre ameliyat seçimi gerçekleşir.
Jinekomasti Ameliyatında Ne Gibi Yöntemler Kullanılır?
Cilt fazlalığı olmayan, sadece meme dokusunda hafif büyüme olan kişiler için liposuction yeterli bir yöntemdir. Cilt fazlalığı minimal ancak orta miktarda meme yağ dokusu artışı olan kişilerde ise ultrasonik liposuction (VASER) veya lazer liposuction daha uygundur. Ultrasonik liposuctionla meme ve yağ dokusu mümkün olduğunca boşaltılır, meme glandı liposuctionla yeterli miktarda dışarı alınamazsa, meme başı çevresinde yarımay şeklinde küçük bir kesi eklenebilir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ameliyattan 10 gün önce kan sulandırıcı aspirin gibi ilaçların kullanımı bırakılmalıdır. Antienflamatuarlar, Ginseng, ginko bloba, co enzim Q gibi bazı bitkisel tabletler, yeşil çay, keten tohumu ve tüm zayıflama hapları ameliyat sonrası komplikasyonları arttırabilir.
Ameliyat totalde 1-2 saat sürmektedir. Ameliyattan 3-4 saat sonra hasta ayağa kalkabilir, tuvalete gidebilir, yemek yiyebilir. Liposuction deliklerinin üzerinde küçük birer pansuman bulunur. Bu nedenle 3 hafta boyunca sıkı bir korse kullanmak gerekir. Korse kullanımı liposuction sonrası derinin göğüs duvarına yapışmasına yardımcı olur. Şişlik ve sertlikler 2. haftanın sonuna doğru iner.
Doç. Dr. Çiğdem Ünal
Estetik, Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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