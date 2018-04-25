Erkekleri etkilemenin en etkili 10 yolu

Erkekleri iyi tanıyıp, onların hoşuna giden davranışlarda bulunduğunuzda onun “hayatının kadını” olabilirsiniz. Siz de prensiplerine bağlı ama uyumlu bir partner olmak istiyorsanız işte tavsiyeler;

Kendinize güvenli olun

Kendine güvenen, zeki, ayaklarının üstünde durmayı bilen kadın, kim ne derse desin erkekleri etkiler. Bu yüzden bir erkeğin yanında her zaman kendinize güveniniz tam olsun.

Gizemli olun

Gizemli insanlar her zaman merak edilir. Karşınızdakine sizinle ilgili tüm bilgileri verir, ailenizle arkadaşlarınızla ilgili her şeyi anlatırsanız öğrenmek isteyeceği bir şey kalmaz. Biraz gizemli olun, sizi merak etsin.

Negatif olmayın, pozitif davranın, espriler yapın

Erkekler pozitif, yüzü gülen kadınlardan hoşlanır. Bir erkeğin yanında suratı asık dolaşmayın. Erkekler pek belli etmese de esprili kadınlardan hoşlanır.

Çok fazla ilgilenmeyin

Takdir edilmeyi, övülmeyi hatta şımartılmayı kim sevmez ki. Erkekler de şımartılmayı çok sever. Ancak şunu unutmayın, erkeğin üzerine gereğinden fazla düşerseniz size olan ilgisi azalacaktır.