KADIN

Erkekleri etkilemenin en etkili 10 yolu

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
BİRLİKTELİK HABERLERİ  | 25.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Bir ilişkide partneri etkilemek, o birlikteliğin uzun süreli olmasının ilk şartıdır.

Erkekleri etkilemenin en etkili 10 yolu

Erkekleri iyi tanıyıp, onların hoşuna giden davranışlarda bulunduğunuzda onun “hayatının kadını” olabilirsiniz. Siz de prensiplerine bağlı ama uyumlu bir partner olmak istiyorsanız işte tavsiyeler;

Kendinize güvenli olun

Kendine güvenen, zeki, ayaklarının üstünde durmayı bilen kadın, kim ne derse desin erkekleri etkiler. Bu yüzden bir erkeğin yanında her zaman kendinize güveniniz tam olsun.

Gizemli olun

Gizemli insanlar her zaman merak edilir. Karşınızdakine sizinle ilgili tüm bilgileri verir, ailenizle arkadaşlarınızla ilgili her şeyi anlatırsanız öğrenmek isteyeceği bir şey kalmaz. Biraz gizemli olun, sizi merak etsin.

Negatif olmayın, pozitif davranın, espriler yapın

Erkekler pozitif, yüzü gülen kadınlardan hoşlanır. Bir erkeğin yanında suratı asık dolaşmayın. Erkekler pek belli etmese de esprili kadınlardan hoşlanır.

Çok fazla ilgilenmeyin

Takdir edilmeyi, övülmeyi hatta şımartılmayı kim sevmez ki. Erkekler de şımartılmayı çok sever. Ancak şunu unutmayın, erkeğin üzerine gereğinden fazla düşerseniz size olan ilgisi azalacaktır.

Zor zorular sormayın

İlk buluşma, ilk günler önemlidir. Karışınızdaki erkeğe ilk buluşmanızda, sizin hakkınızda ne düşündüğünü veya ilişkinin ciddiyeti hakkında soru sormayın. Onu kaçırmayın.

Bakımlı ve temiz olun

Erkekler için karşınızdaki kadının saç, el, dişleri önemlidir. Bakımsız şekilde olan kadın hiçbir şekilde etkili olmaz. Ellerinize, dişlerinize dikkat edin. Kirli tırnaklar, sert eller, sararmış dişler inanın hiç hoş olmaz.

Konuşurken gözlerinizi kaçırmayın, gözünün içine bakın

Bir erkeği etkilemenin en etkili yollarından biri konuşurken onun gözlerinin içine bakmaktır. Konuşurken gözlerinizi kaçırmayın, ona ve konuştuklarına önem verdiğinizi gösterin.

Doğal davranın, olduğunuz gibi görünün

Karışınızdakine hoş görünmek için olmadığınız şekilde davranmayın. Doğal olun, sevmediğiniz şeyleri sırf onun hoşuna gider diye yapmaya çalışmayın.

Uyumlu olun ancak annesi gibi davranmayın

İlişkinizde sakın bir erkeğin annesi rolüne bürünmeyin. Dominat karakter olmaktan daha çok, uyumlu huzurlu, şefkatli biri olmaya çalışın. Aksi halde size olan ilgisi azalabilir, ilişkinizde heyecan kaybolabilir.

Her aradığında koşmayın

Ara ara, her telefon açtığında karşısına çıkmayın. Zaman zaman meşgulüm, müsait değilim gibi mazeretler gösterin. Her çağırdığında giderseniz dünden razı diye düşünür.

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Anahtar Kelimeler:
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