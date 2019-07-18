Erkeklerin 'yayılarak oturmasını engelleyen' sandalye tasarımına ödül

Feminist tasarımcı Laila Laure'in erkek sandalyesi tasarımı üçgen şeklinde ve dizleri birleştirmeye zorluyor. Aynı tasarımın bir de kadın versiyonu var. Bu sandalyedeki ek parça, dizlerin birleşmesini engelliyor ve kadınları "yayılarak' oturmaya zorluyor.

Laila Laurel, bitirme ödevi olarak tasarladığı "Erkeklerin yayılma sorununa bir çözüm" başlıklı sandalye projesi için, "Projem çok ciddiye alınmamalı. Ama kadınların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları bir soruna eğlenceli ama bir o kadar da gerçekçi bir yaklaşım getirmek istedim" dedi.

'DÖRDÜNCÜ DALGA FEMİNİZM'

Haber sitesi Independent'a konuşan Laurel, "dördüncü dalga feminizm konseptine oturttuğu" sandalye tasarımında, İngiliz feminist yazar Laura Bates tarafından başlatılan ve kadınların internette maruz kaldıkları cinsiyetçilik örneklerini paylaştığı "Everyday Sexism Project" (Gündelik Cinsiyetçilik Projesi) adlı platformdan esinlendiğini söyledi.

Laurel, tasarımıyla lüks oteller zinciri Belmond tarafından verilen genç yetenek ödülüne layık görüldü. Bu ödülün tasarım dünyasında büyük saygınlığı var.