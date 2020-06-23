Erkeklerin Zevk Noktaları Nerelerdir?

Utanmadan, çekinmeden seks sırasında isteklerini dile getiren çiftlerin ilişkileri çok daha uzun süreli olur ve daha sağlıklı ilerler. Bu yüzden partnerinizin vücudunu iyi tanımalı ve onun hangi bölgelerden zevk aldığını bilmelisiniz. Kadınların erkekler tarafından bilinen bazı belli başlı tahrik noktaları vardır. Ancak kadınlar için erkek vücudu adeta Pandora'nın kutusu kadar gizemli, dipsiz bir kuyudur. Bunun sebebi ise kadınların cinsellikle ilgili konuşmaktan ve cinsel konularla ilgili fikir sahibi olmaktan kaçınmalarıdır. Ancak her kadın sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için eşini tahrik etmenin yollarını bilmelidir. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi erojen bölgelere sahiptirler. Hatta erkeklerin G noktaları, yani zevk aldıkları bölgeler kadınlarınkinden çok daha fazladır. Eğer partnerinizin bu erojen bölgelerini doğru şekilde uyarırsanız, zevkten deliye dönmesini sağlayabilirsiniz. Erkeklerin Tahrik Noktaları 1. Perine bölgesi Perine alanı da denilen bu bölge erkeğin makat ile yumurtalıkları arasında kalan ince deridir. Eğer seks esnasında bu bölgeye dokunursanız hem eşinizin orgazm süresini uzatırsınız hem boşalmayı geciktirirsiniz hem de orgazmdan alınan zevki iki katına çıkarırsınız. Eğer seksin süresini uzatmak ve eşinize eşsiz bir deneyim yaşatmak isterseniz perine bölgesi bu iş için vazgeçilmez bir haz noktasıdır. Hatta bu bölgeye masaj da yapabilirsiniz.

2. Frenulum bölgesi (F noktası) İşte erkekleri zevkten çıldırtan bir nokta daha! Erkeklerde frenulum bölgesi penisin biraz altında yer alır. Bu bölge aslında kadınlar tarafından henüz keşfedilememiş bir bölge olsa da aslında erkeğin en fazla haz aldığı erojen bölgelerden biridir. Bu bölgede tıpkı klitoriste olduğu gibi çok fazla sayıda sinir ucu bulunur. Bu yüzden eğer seks sırasında eşinizin frenulum bölgesine temas ederseniz onu fazlasıyla tahrik edersiniz. 3. Avuç içleri Avuç içleri de erkeklerin haz aldığı bölgelerden biridir. Avuç içleri dış kısma göre çok daha hassas olduğu için uzak doğu masajlarında da avuç içlerini kullanmak esastır. Ancak bu masajın inceliklerini iyi öğrenmek lazım. Avuç içlerine masaj yaparken önemli olan belirli belirsiz dokunuşlarla partnerinizin zevk almasını sağlamaktır. Parmak uçlarınızla dairesel hareketler yaptığınız bu masaj erkeğinizin beynine seks sinyalleri gönderir. Erkekler kendilerini böylesine seksi masajlarla sekse hazırlayan kadınlara asla hayır diyemezler. 4. Kulak memeleri Eğer seks için aceleniz yoksa ve ön sevişmeyle tutkulu aşkınızın tadını çıkarmak istiyorsanız erkeklerin en fazla zevk aldıkları bölgelerden biri olan kulak memelerine yönelebilirsiniz. Kulak memelerini dişlerinizin arasına alarak küçük ısırıklarla eşinizi uyarabilir ya da sadece belli belirsiz öpücükler kondurarak onu hazzın doruklarına çıkarabilirsiniz. Boyun bölgesini öperek kulak memesine doğru ilerlemeniz eşinizi hiç olmadığı kadar tahrik edecektir.

5. Göğüs ucu Kadınların haz bölgeleri arasında yer alan göğüs uçları erkekler için de geçerli olsa da bu nokta genellikle ihmal edilir. Seks sırasında erkeğinizin göğüs uçlarına öpücük kondurarak ya da acıtmadan minik minik ısırarak onu tahrik etmeyi unutmayın. Siz ne kadar zevk alıyorsanız eşiniz de en az sizin kadar zevk alıyor, bunu unutmayın. 6. Penis başı Erkek için en büyük haz noktalarından biri de penis ucu olsa gerek. Bu erojen bölge kadınlar tarafından bilinir ancak nasıl zevk verileceğini de iyi bilmek lazımdır. Seks esnasında bu bölgede kan akışı fazla olur, bu nedenle de penis ucu hassas bir hale gelir ve haz verir. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var. Bu bölge çok hassas olduğu için dokunuşların yumuşak olması gerekir. Eğer bu bölgeye sert hareketler uygularsanız partneriniz zevk değil sadece acı hisseder. Bu yüzden dokunuşlarınızı iyi ayarlamaya çalışın. 7. P noktası (prostat noktası) Makatın bir parmak kadar altında yer alan bu bölge erkeği ciddi anlamda uyarır. Prostat noktası olarak bilinen bu bölgeye seks esnasında hafif dokunuşlar yaparak ve parmaklarınızla hafifçe masaj yaparak partnerinizi zevkten çıldırtabilirsiniz. Ayrıca bu noktanın uyarılması ereksiyon problemini ortadan kaldırdığı gibi prostat kanserini önleme konusunda da büyük yararlar sağlar.

8. Başparmak Erkekler için erojen bir bölge olduğu düşünülmeyen başparmak, aslında erkekleri sekse davet etme konusunda oldukça başarılıdır. Bir kadının ön sevişme sırasında erkeğin başparmağını emmesi erkeğin kafasında oral seksi çağrıştırır. Erkeklerin zevk aldığı hareketler arasında listeyi zorlayacak olan bu tahrik unsuru hareket kadınların şehvetli seks için başvurdukları yollardan biridir. Bu yüzden kadınların ateşli bir seks için yaptığı bu tahrik edici hareket erkeği önce zihninde zevkten çıldırtarak harekete geçirir. 9. Kuyruk sokumu Kuyruk sokumu da erkekleri tahrik eden bölgelerden biri. Şaşırtıcı olsa da omurganın tabanında yer alan bu üçgen kemikte genital organlara bağlı sinirler vardır. Bu sinirler uyarıldığında erkeğin penis bölgesinde bir etkileşim gerçekleşir. Yapılan bazı çalışmalar bu sinirlerin elektriksel uyarılmasının orgazmı tetikleyebileceğini ortaya koymuştur. Bu yüzden partnerinize değişik hazlar yaşatmak istiyorsanız bu erojen bölgeyi ihmal etmeyin. 10. Kasık bölgesi İşte bu bölge hem kadına hem de erkeğe en büyük hazzı yaşatabilecek bölgedir. Kasık bölgesi karnın alt kısmından penise kadar olan kısmı kapsar. Bu bölgeye ister parmak uçlarınızla belli belirsiz dokunarak dairesel hareketler çizin, isterseniz de dudaklarınızla uyarın. Her iki türlü de eşinizi hiç olmadığı kadar tahrik edersiniz. Emin olun bu hareketinizden sonra ön sevişmeyi bir an önce sonlandırmanın yolunu arayacaktır.