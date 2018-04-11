Erkekte ideal vücut nasıl olmalı?

Yaş, ideal erkek vücudunun düşmanı olarak karın, böğür (love handle), meme (jinekomasti),çene konturu ve gıdı bölgelerinde yağ toplanmasının ana sebeplerindendir. Üstelik bu yağ egzersiz ve diyete dirençli olup sadece liposakşın veya ilave germe yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. Erkek yağ dokusu, kadın yağ dokusunun aksine daha sıkıdır; ayrıca yağ dokusu içindeki kan damarı oranı da daha fazladır. Bu sebepten deri elastikiyetinin geri kazandırılması kadın liposakşınlarına göre daha kolaydır. Ancak özellikle karın derisi gevşek ve sarkmış olan erkekler, liposakşına ilave olarak klasik germe işlemleri için adaydırlar. İdeal Erkek Memesi Nasıl Olmalıdır? Erkek memesini oluşturan iki bileşen vardır bunlardan birincisi meme bezini oluşturan kadın memesine benzer fonksiyonel kısmı, diğeri ise bu memeyi örten deridir. Erkek memesi hafif dolgun-kaslı arası görünümde, meme başının ortalama 28-30 mm boyutlarında, hafif çıkık ve erektildir. Kesinlikle tahta gibi düz olmamalıdır. ve deri sarkıklığı olmamalıdır. Vücut geliştirme ile aşırı gelişmiş pektoral kas dokusu çekici olmayıp erkek memesinin bu projektil durumunun da ayrıca düzeltilmesi gerekir. Jinekomasti olarak adlandırılan “kadın tipi erkek büyümesi” çok sıklıkla karaciğer yağlanmasının bir bulgusudur ve vücudun diğer yerlerinde de yağlanma ile karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı meme karın böğür ve sırt gibi diğer bölgelerle birlikte değerlendirilmelidir. Tedavisi hemen her zaman cerrahi olup vücut geliştirme veya diyet-egzersiz yapmak jinekomastiyi düzeltmez. Bütün vücut geliştirme prosedürlerinin sabit vücut kilosunda yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

En ileri evre olmadıktan, yani kadın memesi gibi olmadıktan sonra hemen her jinekomasti hastası liposakşınla özel bir yöntem kullanılarak düzeltilebilir. Aşırı kilo verme sonrası (mide küçültme ameliyatları..vb gibi) durumlar dahil değildir. Bu gibi aşırı deri fazlalığının eşlik ettiği durumlarda, germe işlemlerinden biri ilave edilir. İdeal Erkek Vücuduna Götüren Adımlar Bu bölgedeki en sıklıkla karşımıza çıkan problem üçgen görünümü engelleyen “love handle denilen böğür bölgesindeki yağlanmalardır. Bu yağ depolarının, egsersiz veya diyet ile eritilmesi mümkün değildir. Göbek deliğinin de ayrıca sarkmış olmaması, enine değil boyuna yani diklemesine bir görünüm vermesi ideal erkek göbek deliğinde olması gereken özelliklerdendir. Aşırı dışa çıkıntılı ve fırlak göbek deliği düzeltilmesi gereken önemli bir durumdur. Özellikle göbek deliği altı bölgelerinde ileri derecede kas gevşekliği ve deri sarkması olan erkekler için karın germe ameliyatı düşünülmelidir. Bu ameliyatla birlikte yağ depoları liposakşın ile alınır, karın duvarı kasları sıkılaştırılır, bel oyukluğu oluşturularak üçgen vücut yapılır, ayrıca sarkık olan deri alınarak yeni göbek deliği oluşturulur.

Karın bölgesinde orta dereceli yağlanması olan ve deri elastikiyeti iyi durumda olan erkek hastalar için sadece liposakşın yöntemi yeterli olmayıp lazer veya vazer ile kombine edilmelidir. Bu yöntemlerde gevşek olan karın derisi sıkılaştırılmakla birlikte uygun kişilerde six-pack konturu oluşturulabilmektedir.

Popo- uyluk bölgesi: bu bölge projektil olmayıp kaslı ve düz görünümde olmalıdır; ayrıca uyluk iç bölgesi birbirine değmemeli ve gevşek olmamalıdır. Bu kalça-uyluk bölgeleri genellikle erkeklerde yağlanmanın olmadığı bölge olması ile birlikte bazı yapısal durumlarda popoda aşırı projeksiyon durumları ile karşılaşmaktayız. Kadın poposuna benzer bu durum kolaylıkla liposakşın ile düzeltilebilmektedir. Ayrıca nadir de olsa uyluk bölgesi yağlanmaları ve deri sarkıklıkları genellikle sadece lazerli liposakşın yöntemleri ile tedavi edilebilir. Aşırı kilo verme sonrası oluşan ileri derecede sarkık derinin eşlik ettiği hastalarda ilave deri germe yöntemleri düşünülebilir. Yüz ve Boyun Konturu Yüz her zaman boyun ile birlikte değerlendirilir. Saç çizgisinde gerileme var mıdır? Deride güneş hasarı var mıdır? Çift çene veya yüz derisinin boyun derisi haline gelmesi olayı var mıdır? Bütün bu deformiteler bütünsel olarak değerlendirilip gerekli cerrahi işleme karar verilir. Eğer kellik varsa yüz germe ameliyatı kesilerini saklamak için öncesinde saç ekimi yapılmalıdır. Ameliyatsız, lazer ile yüz germe işlemlerine orta yaşlarda başlayan erkeklerde yüzdeki deformasyon çok daha yavaş olmaktadır. Botoks ve dolgu gibi yöntemler erkeklerde etkili antiaging yöntemleridir.

Çene konturu ve gıdı yağlanma ve sarkmaları birçok erkekte sadece lazer liposakşın yöntemi yeterli olurken daha ileri deformitenin eşlik ettiği daha ziyade ileri yaş erkeklerde ise deri çıkarımının veya kas sıkılaştırılmasının yapıldığı yöntemler ilave edilebilir. İleri deformite olan olgularda ise yüz germe ameliyatı doğru karardır.