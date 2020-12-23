Erken adet olmanın 9 nedeni! Cinsel ilişki sırasında yanma varsa dikkat

İşte adetinizin erken olmasının 9 nedeni ve ne zaman doktora görünmeniz gerektiği hakkında bilmeniz gerekenler.

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANMAK

Östrojen ve progestini birleştiren bir hap kullanıyorsanız, bir dozu veya birkaç dozu kaçırdıysanız adet döneminizi kaçırabilir veya erken bir adet döneminiz olabilir.

Bunun nedeni, aldığınız progestin düzeylerinizin düşmesidir bu nedenle erken kanamaya başlarsınız.

KİLO ALIP YA DA VERMEK

Kilo kaybettiğinizde veya kilo aldığınızda, ürettiğiniz hormon miktarı bozulabilir. Bu da adetin başlangıcını değiştirebilir ve adetinizin erken veya geç olmasına neden olabilir.

STRES

Yale Medicine'den Aileen Gariepy, stresin yumurtlamayı bozabileceği için regl döneminizin erken gelmesine neden olabileceğini söyledi.

AŞIRI EGZERSİZ

Aşırı egzersiz yapıyorsanız, muhtemelen kilo vereceksiniz bu da adetinizin dalgalanmasına neden olur.

Bu, yumurtlamayı ve adet döneminizin zamanlamasını etkileyebilir. Aşırı egzersiz yapmak da vücuda stres oluşturabilir bu da adetinizin neden erken olduğunun bir başka nedenidir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Bu, yumurtlamanın düzensiz olmasına neden olan bir durumdur. Ulusal Sağlık Sistemi şöyle diyor: 'Polikistik yumurtalık sendromunun semptomları düzensiz adet dönemlerini, yüzdeki kılları ve hamile kalma zorluğunu içerir. Polikistik yumurtalık sendromunun ana tedavisi, saç büyümesi ve düzensiz dönemler gibi şeyler için kullanılan ilaçlardır.