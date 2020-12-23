Erken adet olmanın 9 nedeni! Cinsel ilişki sırasında yanma varsa dikkat

İşte adetinizin erken olmasının 9 nedeni ve ne zaman doktora görünmeniz gerektiği hakkında bilmeniz gerekenler.
Östrojen ve progestini birleştiren bir hap kullanıyorsanız, bir dozu veya birkaç dozu kaçırdıysanız adet döneminizi kaçırabilir veya erken bir adet döneminiz olabilir.
Bunun nedeni, aldığınız progestin düzeylerinizin düşmesidir bu nedenle erken kanamaya başlarsınız.
Kilo kaybettiğinizde veya kilo aldığınızda, ürettiğiniz hormon miktarı bozulabilir. Bu da adetin başlangıcını değiştirebilir ve adetinizin erken veya geç olmasına neden olabilir.
Yale Medicine'den Aileen Gariepy, stresin yumurtlamayı bozabileceği için regl döneminizin erken gelmesine neden olabileceğini söyledi.
Aşırı egzersiz yapıyorsanız, muhtemelen kilo vereceksiniz bu da adetinizin dalgalanmasına neden olur.
Bu, yumurtlamayı ve adet döneminizin zamanlamasını etkileyebilir. Aşırı egzersiz yapmak da vücuda stres oluşturabilir bu da adetinizin neden erken olduğunun bir başka nedenidir.
Bu, yumurtlamanın düzensiz olmasına neden olan bir durumdur. Ulusal Sağlık Sistemi şöyle diyor: 'Polikistik yumurtalık sendromunun semptomları düzensiz adet dönemlerini, yüzdeki kılları ve hamile kalma zorluğunu içerir. Polikistik yumurtalık sendromunun ana tedavisi, saç büyümesi ve düzensiz dönemler gibi şeyler için kullanılan ilaçlardır.
Sağlıklı kiloda kalmak da yardımcı oluyor. Polikistik yumurtalık sendromuna neyin yol açtığı net değil, ancak hormon problemleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.'
Hamileliğin başlangıcında döllenmiş yumurta rahme yapışır ve bu da hafif kanamayı veya lekelenmeyi tetikleyebilir. Doğum yapmadan önce kanamanız varsa hamile olabilirsiniz. Doktorunuzu ziyaret etmek önemlidir.
Ergenlik döneminden geçerken hormonlardaki değişiklik, adetlerinin düzensiz hale gelmesi anlamına gelebilir.
Bu süre zarfında östradiol adı verilen kadın seks hormonunun üretimi artar, bu beyin tarafından salınan hormonlar tarafından uyarılır.
Bu, genellikle 40 yaşın üzerindeki kadınlarda görülen bir durumdur ve adetlerinizin planlanandan daha erken geldiği anlamına gelebilir.
Gariepy, bu kadınların yumurta arzının azaldığını ve bunun da kalitesiz olabileceğini söyledi.
Beyinden gelen hormon mesajlarına iyi yanıt vermediklerini ve bunun yumurtlamayı bozabileceğini söyledi.
Cinsel yolla bulaşan bazı enfeksiyonlar rahimde tahrişe neden olduğundan kanamaya neden olabilir.
Bunun sadece erken gelen adet olduğunu düşünmemeniz önemlidir ve bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyon olduğunu düşünüyorsanız, kanama akıntı, pelvik ağrı veya seks yaparken yanma hissi ile birleştirilebilir. Kısa sürede doktora görünmeniz önemlidir.
Doktorunuza tüm bu belirtileri anlatmak, tedaviler hakkında soru sormak ve erken adet görmek sık sık tekrarlanıyorsa nasıl önleyebileceğinizi konuşmak oldukça önemlidir.
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