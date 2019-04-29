KADIN

Erken doğan bebeklerde göz problemlerine dikkat

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 29.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

Op.Dr. Şeyda Atabay, erken doğan bebeklerde göz problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Erken doğan bebeklerde göz problemlerine dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Normal bir gebeliğin ortalama uzunluğu yaklaşık 40 hafta (280 gün)dır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 36 haftadan erken doğumlar prematüre kabul edilmektedir. Prematüre bebekler tam zamanında doğmuş bebeklere göre göz problemleri açısından daha fazla risk altındadır ve ne kadar erkense bu risk artmaktadır. Göz dokuları 40 haftadan önce gelişimini tamamlamamıştır. Erken doğan bir bebekte özellikle küvez ve oksijen tedavisi alan bir bebekte periferik retina damar tabakası gelişimini tamamlayamadan durur ve gelişmemiş düzensiz damarlar oluşturur. Bu damarlar kanamaya meyilli damarlardır” dedi.

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Prematüre retinopatisi retinanın normal dokusunun anormal kan damarları ve fibröz doku tarafından işgal edilmesine verilen isim olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, “ROP retinada kötü yara iyileşmesi, retina dekolmanı ve sonunda kötü veya hiç görmemeye sebep olur. Bazı vakalarda tam körlük gelişir. Tüm prematüre bebeklerin ROP riski vardır. Çok düşük doğum kilolu bebekler ek risk altındadır. Özellikle de bu bebekler hemen yüksek oksijen ortamına alınmak zorunda kaldıysa risk çok daha fazladır. Tüm bebekler için göz muayenesinden geçmeleri şarttır. Ancak prematüre bebeklerde ise göz muayenesi bir zaruriyettir. Özel muayene yöntemleri ile retina muayenesi yapılmalıdır. Ve retinopati tespitinde lazer tedavileri gerekebilmektedir. Bu bebekler hayatları boyunca göz hastasıdır ve kontrolleri aksatılmadan yapılmalıdır” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bebek göz problemi Prematüre retinopatisi

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