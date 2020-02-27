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Erken doğum engellenebilir mi?

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günümüzde kadınların yaklaşık %10’u erken doğum yapıyor. Bebek kayıplarının en önemli nedenlerinden olan erken doğum riski, bazı testler ve incelemeler sonucunda belirlenebiliyor. Riskin önüne geçmenin en kilit noktası, belirtiler konusunda bilinçlenerek hekime erken başvurmaktır. Hamile kadınların ortak korkularından olan erken doğuma dair merak edilenleri, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ anlattı.

Erken doğum engellenebilir mi?

Erken doğum birçok anne adayının endişesidir. Gebeliğin 37. haftasından önce yaşanan doğumlar, erken doğum olarak adlandırılır. Sağlıklı bir gebelik 40 hafta olarak kabul edilmektedir.

Erken doğum, 20. haftadan sonra ve 37. haftadan önce, düzenli kasılmaların, rahim ağzının açılmasına neden olmasıyla başlar. 37. haftadan önce dünyaya gelen bebeklere prematüre bebek denir ve birçoğu yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, özel bakıma ihtiyaç duyar. Çok erken yaşanan doğumlarda bebeğin uzun vadede zihinsel ve fiziksel engel geliştirme olasılığı normal doğumlara göre daha yüksektir.

ERKEN DOĞUM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erken doğumun sebebi genellikle bilinmeyebilir. Bazı faktörler riski artırabilirken, bilinen hiçbir risk faktörü olmayan hamile kadınlarda da görülebilir. Bilinen genel belirtileri şu şekildedir;

  • Karın ağrısı,
  • Akıntı artışı veya kanlı ve sümüğümsü bir akıntı olması,
  • Baskı ve dolgunluk hissi,
  • Düzenli ve sık kasılmalar,
  • Adet ağrısı benzer sancılar,
  • Karın krampları,
  • Preterm membran yırtılması,
  • Berrak sıvı gelmesi.

Ayrıca son hamilelikte erken doğum yapmış ya da riski yaşamış olmak, çoklu gebelik geçirmek, rahim veya plasenta ile ilgili sorunlara sahip olmak, sigara ve uyuşturucu madde kullanmak, yüksek tansiyon ve diyabet, ağır stres ve travmalar, fetal doğum kusuru ve gebelikler arasında altı aydan kısa bir süre olması da riskleri artıran faktörlerdendir.

ERKEN DOĞUMU DURDURMAK MÜMKÜN MÜ?

Tüm erken doğumlar önlenebilir olmamakla beraber, yine de alınabilecek tedbirler var. Ancak bunların doktor tavsiyesi ve gözetiminde olması gerekiyor. Bol su içmek, düzenli olarak kontrole gitmek, sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durmak, sağlıklı bir diyet izleyerek kilo almak, düzenli olarak bacakları yükselterek oturmak, ağır nesneleri kaldırmaktan çekinmek, stresi azaltmak gibi önlemler erken doğum riskini düşürebilir.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

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