Erken kalkanların akıl sağlığı 'daha iyi' gece kuşlarına göre daha iyi

İngiltere ve ABD'de yapılan bir araştırmada, erken uyananların akıl sağlığının yatakta daha uzun süre kalmayı tercih edenlere göre daha iyi olduğu sonucuna varıldı.

Daily Telegraph'taki habere göre, doğal vücut saati ve genetik yapı arasındaki ilişkiyle ilgili olarak yapılan en büyük araştırmada, erken kalmak ve genel akıl sağlığı arasında önemli paralellikler bulundu.

Haberde, daha önceki araştırmalarda da sabah insanı olmakla, akıl sağlığı arasında ilişki kurulduğu, ancak bu durumun erken kalkanların günlük programları üzerinde daha iyi bir kontrole sahip olmaları ve bunun iyi hissettirmesiyle açıklandığı vurgulandı.

Ancak İngiltere'deki Exeter Üniversitesi ve Massachusetts General Hastanesi'nin ortak araştırmasında, genlerin çok daha büyük bir rol oynadığı saptandı.

Günlük faaliyetlerin gözlemlenmesi için, bileklerine bir cihaz takılan 85.760 kişiden alınan verilere göre, erken kalkmakla ilişkili genlerden en çok sayıda taşıyan yüzde beşlik kısım, en az sayıda taşıyan yüzde beşlik kısma kıyasla 25 dakika daha erken uyanmaya meyilli oluyor.