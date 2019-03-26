Erken rezervasyonlar Fethiyeli turizmcileri sevindirdi

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turizmciler, sezonun geçen yıla göre daha iyi geçmesini bekliyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel özelliklerinden dolayı Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi tatil için Fethiye ve çevresini tercih ediyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen bin 965 rakımlı Babadağ'dan hava şartlarına göre 12 ay uçuş yapabilen macera tutkunları, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

İlçeye gelenler deniz, kum ve güneşin yanı sıra "hayalet şehir" olarak bilinen Kayaköy Ören Yeri ile Amintas Kaya Mezarları, Telmessos Antik Kenti, Kadyanda Antik Kenti'ni gezerek tarihe yolculuk gerçekleştiriyor.

-"Yıllık ortalama 1 milyon 250 bin turist ağırlanıyor"

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine, Fethiye'nin yaklaşık 50 bin yatak kapasitesiyle yıllık ortalama 1 milyon 250 bin turisti ağırladığını söyledi.

Bölgedeki otellerin çoğunun hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Uysal, "Fethiye Ölüdeniz, Göcek gibi marka mahalleleri, tarihi, doğal güzellikleri, yamaç paraşütü ve 12 adalarıyla başlı başına bir çekim merkezi. Ana pazarımız İngiltere başta olmak üzere Rusya, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan turistler bölgeyi tatil için tercih ediyor. İngiltere'den bölgeye olan uçuşlarda bu yıl artış olacak. Diğer ülkelerden de Dalaman Havalimanına olan uçuşlarda yüze 20 artış bekliyoruz. Otellerimize olan erken rezervasyonlar geçen yıla oranla yüzde 20 artış gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.