Ermeni ordusu Terter bölgesinde sivil yerleşim birimlerini vurdu

Ermenistan ordusu Terter kent merkezini ve civar köyleri hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan-Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ordusu Terter kent merkezini ve civar köyleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter yönünde saldırıları yerel saatle 08.00’den itibaren başladı. Top ateşleriyle yapılan saldırılarda sivil yerleşim birimlerinin hasar gördüğü ve bazı sivillerin yaralandığı aktarıldı.

Ermeni güçleri kuşatma altına alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan askeri birliklerinin Ağdara-Terter yönünde Ermeni güçlerini kuşatma altına aldığını bildirdi. Kuşatılmış Ermeni güçlerini top ateşiyle imha etme ve bölgeyi temizlemek için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

