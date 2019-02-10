HABER

Ermeniler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 1915 yılında Ermenilerce katledilen askerler için mevlit okutuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeniler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı.

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Muhtarlık tarafından düzenlenen anma programı kapsamında köy camisinde mevlit okutuldu.

Mevlidin ardından, köy yakınlarında "şehitlik" olarak bilinen bölgeye geçen vatandaşlar, burada dua etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı konuşmada, vatan için şehit düşen kahramanları asla unutmayacaklarını söyledi. Yüksel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Dernek Başkanı Sinan Akyol ise vatan için canlarını veren yiğitleri rahmetle ve minnetle andıklarını belirterek, "Bu olaydan 101 yıl sonra 15 Temmuz günü hainler yine meydanlardaydı. Teğmenimiz Nuri Efendi gibi Ömer Halis Demir de aynı şekilde şehit edilmedi mi?" dedi.

Bu vatanın asla bölünemeyeceğini vurgulayan Akyol, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ordu'dan gelerek anma programına katılan Ramazan Koç, şehit edilen 71 asker arasında dedesi Mahmut Koç'un da yer aldığını belirtti. Koç, her yıl köyde düzenlenen anma programına katıldığını ifade etti.

Yeşilyayla Köyü Muhtarı Yıldıray Yılmaz ise katılımcılara teşekkür etti.

PARTNER'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün
Gaziantep'te 916 konut sahibini bulduGaziantep'te 916 konut sahibini buldu
Sarıgöl deve güreşleriyle renklendiSarıgöl deve güreşleriyle renklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anma Sivas Suşehri şehit edilen askerler

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.