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Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Ağdam bölgesine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 19:34 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın ateşkes kurallarını ihlal ederek, Ağdam bölgesine saldırdığını duyurdu.Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın ateşkes kurallarını ihlal ederek, Ağdam bölgesine saldırdığını duyurdu.
Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verdi. Ermenistan ise ateşkes kurallarını ihlal ederek, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Ağdam bölgesinde bulunan sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve ateşkesi ihlal ettiği aktarıldı.

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