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Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu

01.01.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu

Azerbaycan tarafından hezimete uğradıktan sonra ülkesinde istenmeyen kişi ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilişkin "Türkiye pazarı sarsılmış durumda. Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz" ifadesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından aldığı büyük yenilgi sonrası Ermenistan'da hain ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan, Yeni Yıl mesajı yayınlayarak, halka seslendi. Paşinyan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Türkiye'ye 6 ay geçerli olacak şekilde ağır yaptırımlar uyguladık" diyen Paşinyan, "Bu kararımız ile Türkiye pazarı sarsılmış durumda. Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz" ifadelerini kullandı. Paşinyan'ın açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

YENİLGİ SONRASI TÜRK ÜRÜNLERİNE YASAKLAMA

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından Türk ürünlerinin ülkeye girişinin 6 ay yasaklanmasına karar vermişti. Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, “Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır” ifadelerini kullanmıştı.

KAYNAK: DHA

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