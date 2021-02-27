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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti

27.02.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınması kararını veto etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınması kararını veto etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevden almanın "anayasal olmadığı" belirtildi.

Başbakan Paşinyan, ordunun perşembe günü kendisine istifa çağrısında bulunması ardından, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı.

Paşinyan, ordunun istifasını istemesini "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, destekçilerini sokağa çağırmıştı.

İstifa baskısı altındaydı

Nikol Paşinyan, geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşından sonra istifa baskısı altındaydı.

Paşinyan'ın istifası talebiyle ülkede protesto gösterileri düzenleniyor.

Salı günü Erivan'da binlerce kişinin katıldığı bir gösteride protestocular Paşinyan için "Hain" sloganları atmıştı.

Paşinyan'ın Kasım ayında altı hafta süren savaşın sonunda yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Meclis'i basmıştı.

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