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Ermenistan insani ateşkes ihlali yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 07:59 | Son Güncelleme

26 Ekim’de saat 08.00’de yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermenistan ordusu varılan anlaşmayı bir kez daha ihlal etti.Ermenistan ordusu Azerbaycan askerlerine ateş açtıAzerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen yerel saatle 08.05’te Ermenistan ordusunun birlikleri, insani ateşkesi ihlal ederek Laçin’e bağlı Safiyan köyünde bulunan Azerbaycan ordusunun birliklerine Laçin yönünden ateş açtığı bildirildi.Ermenistan ordusu Terter bölgesinde sivil yerleşim birimlerine ateş açtıAçıklamada, yeni insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Terter şehrini ve Terter’e bağlı köylerdeki sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ifade edildi.

26 Ekim’de saat 08.00’de yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermenistan ordusu varılan anlaşmayı bir kez daha ihlal etti.
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerlerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen yerel saatle 08.05’te Ermenistan ordusunun birlikleri, insani ateşkesi ihlal ederek Laçin’e bağlı Safiyan köyünde bulunan Azerbaycan ordusunun birliklerine Laçin yönünden ateş açtığı bildirildi.
Ermenistan ordusu Terter bölgesinde sivil yerleşim birimlerine ateş açtı
Açıklamada, yeni insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Terter şehrini ve Terter’e bağlı köylerdeki sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ifade edildi.

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