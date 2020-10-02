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Ermenistan istedi, Putin ile Paşinyan görüştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 18:25 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefon görüşmesi yaparak Dağlık Karabağ'daki son durumu istişare ettiği belirtildi.

Ermenistan istedi, Putin ile Paşinyan görüştü!

Kremlin'in açıklamasına göre Erivan'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'daki durumu ele alan Putin ve Paşinyan, Ortadoğu'daki yasadışı silahlı gruplara bağlı militanların bölgedeki askeri faaliyetlere dahil edildiğine dair gelen bilgiler nedeniyle ciddi kaygı duyduklarını ifade etti.

Putin, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının liderleri olarak ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la dün yaptıkları ortak açıklama doğrultusunda askeri faaliyetlerin derhal sonlandırılması ve çözüme yönelik siyasi ve diplomatik çabaların yeniden sarf edilmesi gerektiğini tekrar dile getirdi.

Putin ve Paşinyan, temaslara farklı formatlarda devam etmeyi kararlaştırdı.

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