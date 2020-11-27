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Ermenistan Meclisi'nde Karabağ kavgası

27.11.2020 09:25 | Son Güncelleme:
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Ermenistan Meclisi'nde Karabağ kavgası

Dağlık Karabağ'da imzalanan barış anlaşması, Ermenistan Meclisi'nde tartışmaya neden oldu. Milletvekili Amazasp Danielyan kaybedilen savaş hakkında bir konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verince tartışma büyüdü.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Anlaşmaya göre, 30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'ın kontrolüne geçti.

VEKİLLER ARASINDA ARBEDE

Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi. Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.

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