Ermenistan ordusu Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi’yi ateş altına aldı

Ermenistan ordusu Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi’de sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına aldı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını engellemek için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

