HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik iftiralarını sürdürüyor

Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik iftiralarını sürdürüyor

09.03.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hocalı’da yüzlerce cana kıyan Ermenistan, 1990’lardan bu yana işlediği insanlığa karşı suçları ve İkinci Karabağ Savaşı’ndaki hezimetini örtbas etmek için Azerbaycan ve Türkiye’ye yönelik iftiralarına devam ediyor.Halkın ekonomik ve siyasi sorunlardan dolayı ülkeyi terk ederek göçe başladığı Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki yenilgisinden sonra başarısızlığını örtmek ve hedef saptırmak için Azerbaycan ve Türkiye’yi suçladı.

Hocalı’da yüzlerce cana kıyan Ermenistan, 1990’lardan bu yana işlediği insanlığa karşı suçları ve İkinci Karabağ Savaşı’ndaki hezimetini örtbas etmek için Azerbaycan ve Türkiye’ye yönelik iftiralarına devam ediyor.
Halkın ekonomik ve siyasi sorunlardan dolayı ülkeyi terk ederek göçe başladığı Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki yenilgisinden sonra başarısızlığını örtmek ve hedef saptırmak için Azerbaycan ve Türkiye’yi suçladı. Ermenistan Adalet Bakanı Rustam Badasyan, Japonya’nın Kyoto şehrinde düzenlenen 14’üncü BM Suç Önleme ve Ceza Adaleti Kongresi’nde (UNODC), Türkiye ve Azerbaycan’ı insanlığa karşı suç işlemekle itham etti. 1990’ların başında Dağlık Karabağ’da yaşanan ilk savaşın nedenlerinin Ermenilere yönelik ayrımcılık ve temel insan haklarının inkarından kaynaklandığını iddia ederek Ermenistan’ın katliamlarını savunan Badasyan, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu

Badasyan, Azerbaycan’ın zaferini “insanlığa karşı suçların işlendiği bir saldırı” olarak karalamaya çalışarak, utanmadan Azerbaycan’ın sivillere karşı misket bombası kullandığını iddia etti.
Badasyan’ın iddialarının aksine, sivillere karşı yasaklı olan bombaları kullanan tarafın aslında Ermenistan olduğu, Ermenistan’ın sistematik bir şekilde sivil yerleşim yerlerine Smerch füzesi, roket, misket bombasıyla saldırı düzenlemesinin savaş suçu kapsamına girdiği konusunda kuvvetli deliller mevcut.
Uzmanlar, Ermenistan’ın 1990’lı yıllarda başlayan işgal sürecinden bugüne kadar yaklaşık 20 bin Azerbaycan askerinin şehit olduğunu, 1,5 milyon kişinin ise mülteci ve göçmen durumuna düştüğüne dikkat çekerek, Ermenistan’ın 613 kişinin hunharca öldürüldüğü, 487 kişinin yaralandığı, 150’sinden hala haber alınamayan bin 275 kişiyi esir aldığı Hocalı katliamını unutturmaya yönelik girişimlerini özellikle İkinci Karabağ Savaşı’ndaki mağlubiyeti sonrası artırdığının altını çiziyor.
Uzmanlar, Ermenistan’ın, yenileceğini anlayınca Gence başta olmak üzere birçok sivil yerleşim yerine saldırı düzenlediğini, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve başta Ermenistan Başbakanı olmak üzere askeri liderleri de dahil edilerek Ermenistan’ın “savaş suçlusu” olarak yargılanması gerektiğini vurguluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
İstanbul’da 17 saatlik su kesintisiİstanbul’da 17 saatlik su kesintisi
Berat Kandili'nin önemi nedir?Berat Kandili'nin önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Rasim Öztekin'in son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Rasim Öztekin'in son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Son Dakika: Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

Miraç Gecesi 12 rekat namaz nasıl kılınır? İşte Miraç Gecesinde yapılacaklar!

Miraç Gecesi 12 rekat namaz nasıl kılınır?

En farklı Miraç kandiliyle ilgili mesajlar | Aileye, iş arkadaşlarına kandil mesajları

Aileye, iş arkadaşlarına kandil mesajları

Samsun'da eski kocası tarafından kızının gözleri önünde darp edilen genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Eski eşi tarafından darbedilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Kadir Topbaş’ın ismi Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne verildi

Kadir Topbaş'ın ismi İstanbul'da yaşatılacak

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ’den açıklama

İstanbul’da 17 saatlik su kesintisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.