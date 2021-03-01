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Ermenistan yenilgiye doymuyor: Asker yığıyorlar

01.03.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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Ermenistan yenilgiye doymuyor: Asker yığıyorlar

Azerbaycan hükümeti, siyasi kriz yaşayan Erivan yönetiminin Laçin koridoru üzerinden gizlice Dağlık Karabağ’a asker gönderdiğini duyurdu.

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan ile Genelkurmay Başkanlığı arasında muhtıra krizi devam ederken Azerbaycan hükümeti, “Ermenistan, Karabağ bölgesine gizlice yeniden asker yığmaya başladı” açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın son günlerde 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmayı ihlal ederek Karabağ bölgesine büyük olasılıkla rövanş niyetiyle asker göndermeye başladığını duyurdu.

GİZLİCE KONUŞLANIYORLAR

Ermenistan askerlerinin Karabağ bölgesine yeniden konuşlanmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine mensup askerler, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşması çiğnenerek Rus Barış Gücü görev bölgesi Laçin koridoru üzerinden Azerbaycan toprağı Karabağ’a gizlice yeniden nakledilmeye başlanmıştır. Ermenistan’ın bu davranışı üçlü anlaşma yanı sıra uluslararası hukuk ve Azerbaycan egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası topluluğu yaşanan bu gelişmeyle ilgili uyarıyoruz” denildi.

29 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı, Rusya’nın girişimiyle ateşkes bildirisi imzalanarak sona ermişti. Savaşın ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan ayrı bir mutabakat metniyle Karabağ bölgesinde askeri hareketliliği denetlemek üzere ortak Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.


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Asker Azerbaycan Ermenistan

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