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Ermenistan’a ait birlikler kayıplar vererek geri çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 09:18 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu Gubadlı yönünde kayıplar veren Ermenistan birlikleri önemli yükseklik ve bazı mevzilerden çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu Gubadlı yönünde kayıplar veren Ermenistan birlikleri önemli yükseklik ve bazı mevzilerden çekilmek zorunda kaldı. Hocavend yönünde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 155. Topçu Alaylarının askerleri arasında çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.
Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 Ekim gün boyu ve 22 Ekim sabaha karşı Ağdere-Ağdam, Fuzuli-Cebrayıl ve Zengilan-Gubadlı yönünde operasyonların devam ettiği belirtildi.

Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Gubadlı yönünde ağır kayıplar veren Ermenistan birliklerinin önemli yükseklik ve bazı mevzilerden çekilmek zorunda kaldığı, ayrıca Hocavend yönünde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 155. Topçu Alayının askerleri arasında çok sayıda yaralıların olduğu bildirildi. 543. Alayın savunma alanında ise çıkan yangın sonucu, Ermenistan’a ait askerlerin arasında önemli kayıpların olduğu belirtildi. Çatışmalarda alay komutanı yaralanırken, yardımcısı, tabur komutanı Araik Hovakimyan ve yardımcılarının ve birlik komutanlarının öldürüldüğü ifade edildi.

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