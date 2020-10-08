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  4. Ermenistan’ın attığı roket Berde’de kafeye düştü: 3 yaralı

Ermenistan’ın attığı roket Berde’de kafeye düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ederken Berde şehrinde bir kafeye roket düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü.Azerbaycan, işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye devam ediyor.

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ederken Berde şehrinde bir kafeye roket düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü.
Azerbaycan, işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye devam ediyor. Ermenistan ordusu ise sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Berde şehrinde bir kafeye Ermenistan silahlı kuvvetlerince atılan bir roket düştü. Roketin düştüğü yerde o sırada kafede bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililerin açıklama yapması bekleniyor. Atılan 4 roketten birinin ise Azerbaycan birlikleri tarafından havada vurulduğu belirtildi.

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