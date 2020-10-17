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  4. Ermenistan’ın Gence’ye füze saldırısının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Ermenistan’ın Gence’ye füze saldırısının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 09:38 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın füzeli saldırısı sonucunda Gence’de enkaza dönene evlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.Ermenistan ordusu, gece saatlerinde Azerbaycan’ın en büyük ikinci kentine füze saldırısı düzenledi.

Ermenistan’ın füzeli saldırısı sonucunda Gence’de enkaza dönene evlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.
Ermenistan ordusu, gece saatlerinde Azerbaycan’ın en büyük ikinci kentine füze saldırısı düzenledi. Gence’de füzenin düştüğü yerleşim yeri adeta enkaz alanına döndü. Arama kurtarma çalışmaları ekipler tarafından devam ederken, saldırı sonucu 3’ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti ve 52’den fazla kişi ise yaralandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.

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