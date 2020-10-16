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Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 47’ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 47’ye, yaralananların sayısı 222’ye yükseldi.Azerbaycan Başsavcılığı’ndan Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında yeni açıklama geldi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 47’ye, yaralananların sayısı 222’ye yükseldi.
Azerbaycan Başsavcılığı’ndan Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında yeni açıklama geldi. Açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait yerleşim yerlerine füzelerle ve toplarla gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar toplam 47 sivilin hayatını kaybettiği, 222 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırılarda 301 kamu kurumunun, 84 apartmanın, bin 669 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan birliklerinin sivil yerleşim yerlerine ateş açması sonucu 27 Eylül’de başlattığı karşı saldırılarını sürdürüyor.

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