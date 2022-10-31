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Eroğlu’ndan İBB’ye Haliç eleştirisi: “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur”

31.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Haliç konusunda İBB’yi eleştirerek, “Biz tertemiz haliç teslim ettik. Hatta Dünya Metropoller Ödüllerinde Japonya’da Dünya Metropollerden çevre ödülü aldık. Yani bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Bakmaları lazım, iyi bir işletme olması lazım” dedi.

Eroğlu’ndan İBB’ye Haliç eleştirisi: “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur”

2011-2018 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini yürüten Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Kırklareli’nde ziyaretlerde bulundu. Kırklareli Valisi Birol Ekici’yi makamında ziyaret eden Eroğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.
AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, soru üzerine Haliç’in durumunu değerlendirdi.

Eroğlu, Haliç için çok mücadele verdiklerini belirterek “Haliç’i temizlemek için 7 tane adım gerekiyordu. Bir Kuzey Haliç’ten bütün lağım suları Haliç’e akıyordu Güney Haliç’ten de aynı. Kemerburgaz’dan başlayarak bütün atık suları kolektör tünellerle Balta Limanı’nda arıtma tesisi yapıp götürdük. Boğaz’da iki akıntı var. Dip akıntısı Karadeniz’e, üst akıntı Marmara’ya gidiyor. Dolayısıyla onun akıntısına verdik. Güney Haliç’te de Küçükköy, Eyüp, Fatih, ve Eminönü gelen atık suları da Yenikapı’da arttık verdik ve böylece Haliç’e bir gram atık su girmemesi için büyük yatırımlar yaptık. İkincisi Haliç’e derelerden çöpler geliyordu. İlk defa çöpleri toplama sistemi kuran Recep Tayyip Erdoğan’dır İstanbul’da Katı Atık Düzenli Toplama Bertaraf Tesisleri. Neticede çöpler böylelikle Haliç’e girmedi. Geriye ne kaldı çamur.

Haliç’te 5 milyon metreküp çamur birikmiş. Hiçbir şey işlemiyor lağım çukuru. Hiçbir canlı yaşamıyor kokusundan kilometrelerce öteden arabanın camını kapatıyor pis kokusundan. Geçmişte Haliç’i temizlemek için proje yapmışlar. Projeye göre Haliç kurtulamaz demişler. Burayı hafriyat toprakları ile kapatalım ortadan oluk gibi bir şey açalım demişler. Biz bu projeyi çöpe attık. Daha sonra biz gittik sayın Cumhurbaşkanımıza biz bunu kurtarırız dedik. Bu 5 milyon metreküpü araçlarla taşısak en fazla 5 metreküpü temizleyebilirdik. İstanbul’un kokusu, İstanbul’un trafiği alt üst olurdu pislikten geçilmezdi. Dedik ki bunun dünya da ilk teknoloji ile çamurla birlikte suyu mendik. 2 boru hattı ile taş ocağına bastık çamurlar tabana çökerdi üstündeki suyu da süzerek 1 boru hattıyla Haliç’e geri verdik. Bir de etrafında ki tarih eserleri ihya ettik. Etrafını yeşillendirdik. Yani çiçek gibi yaptık” dedi.

“TESİSLERİ İŞLETMEZSE NE OLUR TEKRAR KİRLENİR”

Eroğlu, Haliç’te hiçbir canlı yokken yapılan çalışmalar sonucunda 41 tür balık olduğunu söyledi. Belediyenin tesisleri işletemediğini vurgulayan Eroğlu, “Birde sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki boğazdan akıntı olsun diye İstanbul boğazdan bir tünel açtık buradan Kağıthane deresine daha temiz su verdik ve akıntı sağladık. Ama belediye bunu çalıştırmıyor, tesisleri işletmezse ne olur tekrar kirlenir. Eğer siz kanalizasyona bakmazsanız, onun muayene bacaları temizlemezseniz işletmeyi yapmazsanız yine kirlenir.

Biz tertemiz Haliç teslim ettik. Hatta Dünya Metropoller Ödüllerinde Japonya’da Dünya Metropollerden çevre ödülü aldık. Yani bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Bakmaları lazım, iyi bir işletme olması lazım” şeklinde konuştu.

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